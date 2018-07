COMUNICADO: MICROS anuncia sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2006 (1)

Actualizado 27/01/2006 15:36:14 CET

-- Las ganancias, ingresos netos y EPS (ganancias por acción) superan las expectativas

-- Se ha conseguido un récord en lo que respecta a las ganancias, ingresos netos y ESP en el segundo trimestre

MICROS Systems, Inc. (Nasdaq: MCRS), principal proveedor de sistemas de información para distribuidores e industrias de hospedaje, ha anunciado hoy los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2006, finalizado el 31 de diciembre de 2005.



LO MAS DESTACADO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO

-A comienzos del primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2006,

MICROS actualizó el Estándar de su Declaración sobre la Contabilidad

Financiera No. 123(R) ("FASB 123R"), "Share-based Payments", que

comenzó a ponerse en práctica a partir del 1 de julio de 2005. Esta

declaración instaba a las compañías a realizar un gasto justo de sus

concesiones recibidas en forma de programas de opciones durante el

periodo de duración de estas opciones. Los gastos son una transacción

que no necesita de la utilización de activos. La compañía adoptó el

método de transición "Aplicación Prospectiva Modificada", que no ha

servido para conseguir la reestructuración de las anteriores

declaraciones financieras emitidas. MICROS anunciará sus ingresos

netos y ganancias por acción durante el año fiscal 2006 según las

bases de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

("GAAP", por sus siglas en inglés, que incluyen el cargo basado en las

acciones y que representa un gasto en las opciones diferentes de

los activos) y no-GAAP (que excluye el cargo de pago basado en las

opciones, que representa los gastos de las opciones diferentes de

los activos), con el objetivo de facilitar el análisis de los negocios

y las comparaciones entre los periodos.

-Los ingresos en ese trimestre fueron de 164 millones de dólares, lo

que equivale a un aumento de 22 millones de dólares, un 15,5%, frente

al mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos superaron las

expectativas consensuadas, y se mantuvieron por encima de las

previsiones del segundo trimestre de MICROS.

-Los ingresos netos GAAP durante el trimestre fueron de 14,2 millones

de dólares. Los ingresos netos GAAP para el periodo de seis meses

fueron de 26,6 millones de dólares.

-La cifra GAAP EPS durante el trimestre, por acción diluida, fue de

0,35 dólares por acción. GAAP EPS para el periodo de seis meses, por

acción diluida, fue de 0,65 dólares por acción.

-Los ingresos netos en el trimestre, antes de conseguir el cargo de

los pagos basado en las acciones, una medida no-GAAP, fue de

15,8 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 4 millones

de dólares, o un 34,2% en comparación con la cifra de hace un año. Los

ingresos netos para el periodo de seis meses, antes de los cargos de

los pagos basados en las acciones, fueron de 29,4 millones de dólares,

lo que equivale a un aumento de 8 millones de dólares o un 37,3% frente

a la cifra de hace un año.

-Las EPS, por acción diluida, antes de los cargos basados en el pago,

una medida no GAAP, fue de 0,39 dólares por acción, un aumento de 0,09

dólares por acción, el equivalente al 30% en comparación con la cifra

del periodo de hace un año. Las EPS, por acción diluida, antes de las

acciones basadas en los cargos de los pagos, fue de 0,72 dólares por

acción, un aumento de 0,17 dólares o de un 30,9% respecto a la cifra

del ejercicio anterior.

-Los ingresos netos y las ganancias por acción diluida, antes y después

de los cargos basados en el pago, superaron las expectativas

consensuadas y se mantuvieron por encima de las expectativas del

segundo trimestre.

-Los resultados financieros de MICROS consiguieron unas cifras récord

en lo que respecta al segundo trimestre fiscal.



Tom Giannopoulos, presidente y consejero delegado de MICROS, declaró: "Estamos muy contentos de que los resultados financieros del trimestre y del primer semestre dentro de este año fiscal y del número de nuevos contratos firmados hasta la fecha, incluyendo los contratos a largo plazo gracias a los despliegues del próximo año y del futuro".

Las previsiones de MICROS en el tercer trimestre del año fiscal 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2006, son de conseguir unos ingresos entre los 169 y los 172 millones de dólares, mientras que los ingresos netos no-GAAP, excluyendo los cargos de pago basados en las acciones del tercer trimestre fiscal, se situarán en torno a los 17 y los 18 millones de dólares. Las previsiones de los ingresos netos GAAP se situarán entre los 15,5 y 16,5 millones de dólares.

Las previsiones del año fiscal 2006 finalizado el 30 de junio de 2006 han experimentado un aumento, y los ingresos se espera que estén en torno a los 665 y los 672 millones de dólares, mientras que los ingresos netos no-GAAP, excluyendo los cargos de pago actualmente previstos basados en las acciones, estarán situados entre los 66 y los 68 millones de dólares, y las ganancias no-GAAP por acción diluida alcanzarán una cifra entre los 1,65 y 1,66 dólares. Las expectativas de los ingresos GAAP son de situarse entre los 59,5 y los 61,5 millones de dólares, con unas ganancias diluidas por acción situadas entre los 1,49 y 1,50 dólares.

Como suplemento de las declaraciones financieras consolidadas presentadas según GAAP, la compañía ha presentado los ingresos netos y las ganancias por acción diluida de MICROS, antes de los cargos de los pagos basados en las acciones, que son un gasto no relacionado con acciones de las opciones. Esta presentación no-GAAP de los ingresos netos y las ganancias por acción se ha proporcionado con la finalidad de mejorar la compresión de los resultados financieros históricos de la compañía y su compatibilidad entre los periodos. La compañía estima que esta presentación proporciona una información útil, sobre todo durante el periodo de transición en el que muchas compañías no han adoptado aún las provisiones de FASB 123R.

