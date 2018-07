COMUNICADO: TK Aluminum Ltd. anuncia la aceptación de las condiciones para la transacción de Nemak (y 4)

(Preliminares y sujetos a cambio)

Fuentes y Usos de los Fondos - Cierre 28 de febrero de 2007

(Dólares estadounidenses en miles, salvo que se especifique otra cosa)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Phase 4 Total



1.295x 1.295x 1.295x 1.295x 1.295x

FUENTES

Efectivo de

Nemak $413,589 $71,411 $0 $0 $485,000

Retenciones

netas -20,000 -5,000 0 25,000 0

Préstamos de

25 miles de

millones de

dólares del

11% de la

tasa de

interés PIK 21,093 3,908 0 0 25,000

Ajuste de

capital

laboral 7,460 -3,833 0 0 3,627

Efectivo

de Teksid

en mano al

cierre -5,535 0 0 0 -5,535

$416,607 $66,485 $0 $25,000 $508,092



USOS

(RELATIVOS A

NEMAK

AL CIERRE)



Deuda senior

(b) ($33,667) 0 0 0 -33,667

Derecho de

retención

secundario

($ denominado)

(b) -30,643 0 0 0 -30,643

Derecho de

retención

secundario

(EUR

denominado)

(b) -86,512 0 0 0 -86,512

Arrendamiento

TAC (b) -67,300 0 0 0 -67,300

Préstamos Simest

(b) -3,021 0 0 0 -3,021

Intereses

pagaderos

excluyendo

intereses

de bonos (b) -8,176 0 0 0 -8,176

Factorización

de recursos en

el grupo A (b) 0 -6,475 0 0 -6,475

TAC II - máquina

Buhler 3

arrendamiento

capitalizado

(b) -3,524 0 0 0 -3,524

Deuda china

y arrendamientos

de capital para

ser pagados por

Teksid

(b)(c) 0 -4,232 0 0 -4,232

Grupo A

factorización

de no recursos

más allá de la

cantidad de

umbral (d) -13,388 -3,400 0 0 -16,788

tasas Lazard

Freres

para la

transacción Nemak -4,750 0 0 0 -4,750

Impuestos relativos

a la transacción

(debidos al cierre)

(e) -6,259 -1,418 0 0 -7,677

($257,240) ($15,525) $0 $0 ($272,765)



REMAINING CASH AT

CLOSE OF

NEMAK

TRANSACTION $159,366 $50,961 $0 $25,000 $235,327

SOURCES/(USES)

(NEMAK-RELATED

POST-CLOSE)

Fiat indemnification

payment $0 $0 $23,308 $0 $23,308

Transaction-related

taxes

(post-closing)

(e) -7,919 0 0 0 -7,919

0 0 0 0 0

Change of control

and management

severance payments,

and cost to close

TANA -3,356 -3,705 0 -1,060 -8,121

Houlihan Lokey

and Cadwalader

fees -3,000 0 0 0 -3,000

Legal and tax

advisory fees -7,275 0 0 -1,500 -8,775



Contingency

(exchange rate

fluctuations,

additional

expenses) -10,000 -5,000 0 0 -15,000

($31,550) ($8,705) $23, 28 Feb. ($2,560) - ($19,507)



REMAINING CASH

AS A RESULT OF

NEMAK

TRANSACTION $127,816 $42,256 $23,308 $22,440 $215,820

SOURCES/(USES) (OTHER)

Repurchase of

French

Intercompany

Notes ($44,337) $0 $0 $0 ($44,337)

Termination fees to

French operating

companies -8,187 0 0 0 -8,187

Trapped cash -2,726 0 0 0 -2,726

Cost of Chief

Restructuring

Officer -675 0 0 0 -675

Lazard Freres fees

for sale of Group B

(f) 0 0 0 -1,000 -1,000

-55,925 0 0 -1,000 -56,925



REMAINING CASH

AVAILABLE TO

BONDHOLDERS,

INCLUDING

PAYMENT OF

JANUARY 15,

2007 $71,891 $42,256 $23,308 $21,440 $158,895

INTEREST COUPON AND

PENALTY INTEREST

THROUGH FEBRUARY

28, 2007 (g)

% Recovery of Par

Value 23.1% 13.6% 7.5% 6.9% 51.1%

