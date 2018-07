COMUNICADO: TK Aluminum Ltd. anuncia la aceptación de las condiciones para la transacción de Nemak (3)

Actualizado 28/02/2007 2:22:05 CET

Las Fuentes y Usos están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres. Entre otras cosas, no hay seguridad de que la transacción de Nemak se complete en las condiciones aceptables, o que la compañía pueda obtener la línea de liquidez adicional negociada en ésta, o que se satisfagan cualquiera de las otras condiciones previas a las estrategias y planes de la compañía. Además, mientras los asesores recomienden la aprobación del consentimiento para los portadores de bonos, y la compañía prevé actualmente que los portadores de bonos mayoritarios acepten la petición de consentimiento, no hay garantía de que dichos portadores de bonos entreguen dicho consentimiento. La falta de obtención de los precedentes o de predecir con precisión los usos de las ganancias de la transacción de Nemak podría afectar material y negativamente a la capacidad de la compañía para conseguir con éxito los resultados descritos en las Fuentes y Usos (incluyendo sin limitación cualquier cantidad desarrollada por los portadores de bonos). Si se produce dicha falta, la compañía puede no tener suficiente liquidez para continuar financiando las operaciones. En dicho caso, la compañía podría verse forzada a buscar, o sus acreedores podrían verse forzados a buscar, el comienzo de procedimiento de reestructuración o liquidación judicialmente supervisados. Además, los portadores de bonos que no consienten y otros acreedores de la compañía pueden intentar llevar el litigio contra la compañía que pueda interferir con la capacidad de la compañía para aplicar las transacciones descritas en este comunicado.

Las Fuentes y Usos contienen información financiera no auditada. Ni esta información, ni ninguna otra información que aparece en este comunicado, ha sido revisada o auditada por los auditores de la compañía.

La declaración de precaución establecida arriba debería considerarse en conexión con cualquiera escrita u oral que se emita por nosotros o por personas en nuestra representación. No asumimos obligación alguna de revisar - confirmar las expectativas o comisiones de los analistas o de hacer pública cualquier revisión a las declaraciones prospectivas para reflejar eventos que se produzcan o circunstancias que puedan producirse tras la fecha de esta presentación. Al leer las Fuentes y Usos, debe considerar los factores de riesgo y otra información de precaución establecida en el informe anual 2005 de la compañía para los portadores de sus bonos senior, que se incorporan específicamente por referencia en este comunicado.

Este comunicado y las Fuentes y Usos notificados en la documentación adjunta a este comunicado son sólo para fines informativos y no constituyen una invitación para participar en una petición de consentimiento. La distribución de esta información en ciertas jurisdicciones puede ser restringida por ley. Las personas que poseen esta información deben informarse y observar dichas restricciones. La petición de consentimiento, de haberla, se realizará sólo mediante, y en las condiciones contenidas en, la declaración de petición de consentimiento de la compañía. Los portadores de bonos senior deben leer dicha declaración antes de tomar una decisión sobre el consentimiento.

Acerca de Teksid Aluminum

Teksid Aluminum es un fabricante independiente de recubrimientos de motores de aluminio para la industria del automóvil. Nuestros productos principales incluyen los pistones, bloques de los cilindros, cajas de transmisiones y componentes de suspensiones. Realizamos nuestras operaciones a través de 15 instalaciones de fabricación repartidas por Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Más información sobre Teksid Aluminum en la página web http://www.teksidaluminum.com.

Hasta septiembre de 2002, Teksid Aluminum fue una división de Teksid S.p.A., propiedad de Fiat. Mediante una serie de transacciones completadas entre el 30 de septiembre de 2002 y el 22 de noviembre de 2002, Teksid S.p.A. vendió su negocio de fundición de aluminio a un consorcio de fondos de inversión dirigido por inversores de capital que incluyen filiales de Questor Management Company, LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA y AIG Global Investment Corp. Como resultado de la venta, Teksid Aluminum es propiedad de sus inversores de capital a través de TK Aluminum Ltd., una compañía de holding de Las Bermudas.

Para más información llame a Relaciones para inversores en el tlf. +1-248-304-4001 o envíe un e-mail a investorinfo@teksidaluminum.net.

DOCUMENTO ADJUNTO a este comunicado del 27 de febrero de 2007

(CONTINUA)