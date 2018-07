COMUNICADO: "Próxima estación: prevención del ictus" llega a Málaga para sensibilizar sobre la prevención del Ictus

Publicado 27/06/2018 13:17:33 CET

· Entre hoy y mañana jueves 28 de junio, el Centro Comercial Vialia en la estación María Zambrano de Málaga contará con un stand para ofrecer información sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar un ictus.

· Esta campaña, impulsada por la asociación de pacientes Freno al Ictus, cuenta con el aval de la SEN y la colaboración de la Fundación Alberto Contador y de la Alianza Bristol-Myers Squibb-Pfizer.

Málaga, 27 de junio de 2018. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que representa la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y la principal causa de discapacidad grave en la vida adulta en España2. Se estima que en total 120.000 personas se ven afectadas cada año en España2. Aunque el 80% de los ictus son prevenibles, se estima que cada dos segundos alguien en el mundo podrá sufrirlo3. Por este motivo, es fundamental su prevención y el control de factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo y la Fibrilación Auricular (FA).

Ante este escenario, la Asociación Freno al Ictus, con el aval de Brain Caring People y la colaboración de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV), la Fundación Alberto Contador y la Alianza Bristol-Myers Squibb-Pfizer, nace la campaña "Próxima estación: prevención del ictus", con el objetivo de prevenir enfermedades cerebrovasculares, que resalte la importancia vital de la detección precoz de las patologías que aumentan el riesgo de padecer un ictus.

Como evento principal, la campaña contará con un stand informativo en el Centro Comercial Vialia en la estación María Zambrano, entre hoy y mañana jueves 28 de junio, en donde el público podrá medirse el pulso y conocer los principales signos para detectar una posible Fibrilación Auricular, contribuyendo a la prevención de enfermedades cerebrovasculares.

La Fibrilación Auricular es la arritmia cardíaca más común4, con especial importancia como desencadenante del ictus y que afecta a casi un millón de personas en España5, aunque se prevé que esta cifra pueda aumentar debido al paulatino envejecimiento de la población. Según estimaciones, en 2063, la esperanza de vida en nuestro país ascenderá casi 9 puntos más de media, de los 83 años hasta los 90 años, 95 en el caso de las mujeres6.

Para Julio Agredano, presidente de Freno al Ictus, esta campaña resulta de gran utilidad ya que "la sociedad no conoce el impacto que el ictus provoca, por ejemplo, que se posiciona como primera causa de muerte en mujeres, segunda causa de demencia después del Alzhéimer o que una de cada seis personas tendrán un ictus a lo largo de su vida, lo que contribuye que haya muy poca sensibilización y prevención ante esta enfermedad." En este sentido, Agredano subraya que "entre los principales problemas tras sufrir un ictus, se encuentra conseguir una rehabilitación de calidad que permita una mayor integración en la sociedad; tanto laboral, personal como social." Asimismo, Agredano denuncia "la inequidad existente en el acceso a los tratamientos en las diferentes comunidades, ya que al no estar correctamente tratado, inevitablemente, incrementa la aparición de nuevos episodios."

Por su parte, Pedro Serrano, portavoz del GEECV de la SEN, señala que "podemos estimar entre 9.500 y 10.000 ictus isquémicos al año. Esto significa que hay un ictus isquémico cada 50 minutos en Andalucía". Prosigue que "en la provincia de Málaga, cuyo censo actual supera los 1,7 millones de personas, se atienden alrededor de 2.000 ictus isquémicos anuales, es decir, entre 5 y 6 diarios." Por último, concluye que "actualmente Andalucía está completando su red de unidades de ictus y aunque en los últimos meses se ha avanzado bastante, aún queda camino por recorrer."

La campaña "Próxima estación: prevención del ictus" también cuenta con el apoyo del ciclista Alberto Contador, que, tras su retirada de los circuitos profesionales, se ha volcado en la concienciación sobre el ictus y el papel del deporte en el abordaje de los eventos cerebrovasculares a través de su Fundación. Contador padeció un ictus en 2004, por lo que conoce de primera mano la importancia de que la población general sepa lo que es un ictus y cómo se previene: "un segundo en el deporte y en el ictus puede llevarte o no al éxito", comenta el ciclista.

"Próxima estación: prevención del ictus" cuenta además con la página web www.estacionprevencionictus.es, en la que se recoge información sobre Fibrilación Auricular e ictus, así como vídeos testimoniales de pacientes y profesionales sanitarios. Asimismo, esta campaña también se replicará en otras regiones del territorio español, como ya se hizo en Bilbao, y que tuvo un gran éxito entre su población.

