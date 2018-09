COMUNICADO: El 88% de los españoles apoya una ley que garantice la remuneración de artistas por el uso de sus contenidos

Publicado 07/09/2018 10:08:23 CET

En el contexto del debate acerca de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital

En España, uno de los estados miembros más activos en el debate de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital , el 51% de los encuestados temen la influencia de las grandes compañías tecnológicas en las democracias europeas e incluso dos de cada tres consideran que los gigantes tecnológicos tienen más poder que la Unión Europea

Bruselas, 7 de septiembre, 2018 – EUROPE FOR CREATORS presenta hoy los resultados de un estudio llevado a cabo entre los países denominados “bisagra” en la votación de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único y Francia. Según este, la mayoría de los españoles encuestados (88%) apoya una legislación que proteja los derechos de artistas y creadores. Los resultados también muestran la preocupación de los ciudadanos españoles sobre la influencia de las plataformas de Internet en las democracias europeas: un 67% cree que ya tienen más poder que la Unión Europea y un 51% opina que la soberanía y la independencia de los países europeos están condicionadas por las plataformas de Internet.

La encuesta online, realizada por Harris Interactive, entre 6.600 ciudadanos mayores de edad en España, Italia, Alemania, Polonia, República Checa, Rumanía, Grecia y Francia (donde la Directiva ha sido objeto de debate) para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las relaciones entre la Unión Europea y las plataformas de Internet, y la remuneración de los creadores. Estos países representan cerca del 60% de los estados miembros en el Parlamento Europeo y son clave en el debate en torno a la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital.

“Estos resultados hablan por sí solos. Constituyen una llamada de atención para los europarlamentarios ante la votación del 12 de septiembre. Creemos que el actual equilibrio de poder debe ser modificado a favor de creadores y ciudadanos”, afirma Véronique Desbrosses, Directora General de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (European Grouping of Societies of Authors and Composers, GESAC). “Los europarlamentarios tienen en sus manos el futuro de la Unión Europea. Los ciudadanos ya han hablado y los responsables políticos deben actuar ya”.

Otras conclusiones revelantes del estudio indican que:

- Dos de cada tres españoles encuestados creen que las plataformas de Internet no remuneran de manera justa a los creadores por el contenido que usan de estos.

- El 83% de los españoles considera que estas plataformas deberían remunerar de un modo más justo a los medios de comunicación. España se sitúa como uno de los países en los que esta opinión tiene más calado, detrás de Grecia (86%), Italia (86%) y Rumanía (84%).

“Es la primera vez que se realiza un estudio para explorar la percepción sobre la influencia de los gigantes tecnológicos en el funcionamiento de la democracia en Europa. Las conclusiones demuestran claramente que los ciudadanos esperan medidas en este sentido”, señala Jean-Daniel Lévt, director del área de Opinión de Harris Interactive.

La encuesta se ha realizado entre el 24 y el 30 de agosto de 2018, con una muestra representativa de población en cada uno de los países participantes.

Para profundizar en los resultados del estudio y conocer mejor EUROPE FOR CREATORS, te animamos a visitar www.europeforcreators.eu y a unirte a la conversación en Twitter a través de @EUForCreators con el hashtag #EuropeForCreators.

Acerca de EUROPE FOR CREATORS

EUROPE FOR CREATORS reúne a ciudadanos, creadores y organizaciones comprometidos con la lucha a favor de la Directiva sobre los Derechos de autor en el mercado único digital. Representamos a titulares de derechos de autor y creadores europeos, incluyendo autores, compositores, músicos, cantantes, pintores, escultores, directores, productores, periodistas, escritores, científicos y académicos, y somos responsables de más de 12 millones de puestos de trabajo asociados con el Sector de la Creatividad.

Acerca de Harris Interactive

Harris Interactive es una compañía histórica e independiente de investigación de mercado.

Dirigida por sus fundadores Nathalie Perrio-Combeaux and Patrick Van Bloeme, el instituto trabaja con planteamientos innovadores cualitativos y cuantitativos, tanto en Francia como en otros países.

Harris Interactive combina la tecnología más innovadora con el asesoramiento experto más allá de la investigación para ayudar a sus clientes a tomar las decisiones que mejor les preparen para el futuro.

Harris Interactive Europa (que incluye Harris Interactive Francia, Reino y Alemania) forma parte del Grupo ITWP Group.

