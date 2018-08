COMUNICADO: El arte multimedia de nEcKo en Heart, la experiencia creativa de los Hermanos Adrià y el Cirque du Soleil

Publicado 23/07/2018 11:29:07 CET

La instalación artística, que combina pintura convencional, proyección mapping y motion graphics para ilustrar conceptualmente el círculo de la vida, está expuesta actualmente en Heart Ibiza, un lugar en el que se aúnan el Cirque du Soleil y los hermanos Ferran y Albert Adrià para expresar un nuevo concepto en el que se fusionan el arte, espectáculo y la alta cocina

El artista multimedia nEcKo, ( neckoart.com ), afincado en Ibiza, ha creado una instalación visual comisariada por el Cirque du Soleil ( cirquedusoleil.com/es ) y los hermanos Ferran y Albert Adrià ( elbarriadria.com/es ) para su nuevo concepto que fusiona Arte, espectáculo y alta cocina en Ibiza: Heart ( heartibiza.com) .

La instalación artística combina pintura convencional, proyección mapping y motion graphics para ilustrar conceptualmente el círculo de la vida.

Heart Ibiza es un excepcional espacio expositivo para esta innovadora instalación visual donde los elementos pintados en 4 columnas con una estética basada en la ilustración de principios del siglo XX, son proyectados con la técnica mapping.

La obra artística titulada 'The wheel has come full circle' se compone de un corazón palpitante, elemento central de la instalación, que alimenta un sistema de tuberías que conectan las diferentes figuras representativas del círculo vital. Vida, muerte, sexo, dinero, codicia, miedo y muchos otros conceptos que coexisten en un ciclo de vida.

Los elementos pintados cobran vida cuando las animaciones creadas son proyectadas para que interactúen entre sí, ofreciendo al espectador un esquema vital donde se pueden apreciar las diferentes etapas de la vida.

La estética inspirada en la ilustración de principios del siglo XX se combina con la última tecnología del siglo XXI. Con el claro objetivo de unir dos mundos que coexisten, el analógico y el digital. En su búsqueda y experimentación artística, el artista combina técnicas clásicas con la última tecnología con el objetivo de generar obras que utilicen un lenguaje más cercano a las mentes del siglo XXI. Una nueva forma de crear instalaciones visuales artísticas.

Más de 25 metros cuadrados de pintura artística, 4 proyectores, 6 minutos de contenido creado en motion graphics combinados en un sofisticado proyecto interactivo de software y hardware consiguen generar en el espectador un efecto de impactante y de gran valor artístico.

Una nueva forma de interpretar el arte clásico y la técnica de proyección mapping.

Reportaje sobre la instalación: youtu.be/rv7r2FBXzdA

El artista: Necko

nEcKo es un artista multidisciplinar y multimedia que basa su trabajo en la ciencia, la tecnología y la ética.

Su obra gira en torno a una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la evolución como especie. Con sus conclusiones, explora y reinterpreta, a través de múltiples formatos y disciplinas artísticas, los conceptos científicos, artísticos, éticos y filosóficos de la actualidad.

En su búsqueda y experimentación artística el artista combina las técnicas clásicas con las últimas tecnologías con el objetivo de generar obras que utilicen un lenguaje más cercano a las mentes del siglo XXI.

Web: neckoart.com

Entrevista: youtu.be/3t2UD-tuCX4

Instagram: @necko_artist Facebook fan page: Necko Contacto: press@neckoart.com

