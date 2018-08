COMUNICADO: Big Barrels: La narrativa sobre el petróleo y el gas en África que está cautivando los mercados mundiales

Publicado 10/08/2018 9:42:30 CET

Un año después de su lanzamiento, el impulso global creado por el best seller de la industria africana del petróleo y el gas, "Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad", ha llevado a su adaptación y relanzamiento en español

"La libro narra una historia éxito", explica el autor NJ Ayuk, un prominente abogado de energía africano. "Big Barrels cuenta una historia oculta de la industria del petróleo y el gas de África, una que habla de logros positivos y expone la capacidad que una industria tiene para transformar el futuro de las economías y las personas de África".

La versión inglesa del libro fue publicada en junio de 2017 durante el Africa Oil & Power 2017 en Ciudad del Cabo, cosechando desde entonces gran éxito en África y el extranjero, con el objetivo de cambiar la idea de que en África el petróleo y el gas no pueden hacer ningún bien, y argumentando en contra de la percepción de una "maldición de los recursos".

El libro utiliza casos de estudio específicos de países como Nigeria, Ghana, Angola, Tanzania y Guinea Ecuatorial para mostrar lo que las naciones africanas han hecho bien con respecto a la explotación de sus recursos de petróleo y gas. En particular, destaca áreas específicas de éxito, incluida la buena gobernanza en Ghana, la gestión ambiental en Gabón y el empleo y la creación de empresas en Nigeria. Al hacerlo, Big Barrels permite a los africanos recuperar efectivamente la narrativa que rodea a su industria de petróleo y gas y abrirla a nuevas voces con una visión constructiva del sector.

Desde su primer lanzamiento, Big Barrels ha recibido una gran atención mediática a nivel mundial, y ha sido citado y debatido reiteradamente en BBC África, CNBC, Forbes África, Bild Zeitung, Financial Afrik, SABC, DW y Voice of America. Como ejemplo el estudiante de Master de la Universidad de Harvard Funke Michaels que en una reseña escribió: "Veo a los lectores alentados por estos casos, y liberados de una vez del mito de que África no puede ser curada de la antigua "maldición de los recursos".

Las nueva edición traducida al español se presentará en el Africa Oil & Power 2018 en Ciudad del Cabo del 5 al 7 de septiembre. El libro se puede encargar en Amazon, Barnes & Noble y otros distribuidores especializados.

Acerca de NJ Ayuk:

Un abogado líder en el sector de la energía y un fuerte defensor de los emprendedores africanos, NJ Ayuk es reconocido en la actualidad como una de las figuras más destacadas en el mundo de los negocios en África. Nombrado como Impulsor Global por el Foro Económico Mundial, elegido por Forbes como uno de los 10 hombres más influyentes en África en 2015, y reconocido negociador en los sectores del petróleo y la energía, Ayuk ha dedicado su carrera a ayudar a emprendedores a alcanzar el éxito y formar a jóvenes abogados africanos en el desarrollo de su carrera profesional. Como fundador y CEO de Centurion Law Group, una firma de abogados panafricana, Ayuk se esfuerza a través de su trabajo en garantizar que la actividad económica, especialmente la relacionada con el petróleo y el gas, tengan un impacto positivo en las sociedades africanas. Ayuk se graduó en la Universidad de Maryland College Park, obtuvo un Juris Doctor del William Mitchell College of Law y un MBA del Instituto de Tecnología de Nueva York.

Contacto

Nombre contacto: Centurion Law Group