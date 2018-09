COMUNICADO: La colaboración que para el tráfico en la Semana de la Moda de Milán

Publicado 20/09/2018 11:09:42 CET

· CÎROC, el vodka ultra-premium francés, presenta una rompedora colaboración con la emblemática marca italiana de moda de lujo Moschino durante la Semana de la Moda de Milán

· Con una visión descarada del lujo, el director creativo de la firma de moda Jeremy Scott ha parado el tráfico de la ciudad junto a los protagonistas de esta unión, como la top internacional Golden Barbie, el modelo español River Viiperi y el ídolo del afro-pop nigeriano Wizkid

Milán, 20 de septiembre de 2018.- Cîroc ultra-premium vodka comienza una alianza de lujo con la firma de moda Moschino. Con el objetivo de dar una nueva visión sobre el lujo moderno, este acuerdo une a dos marcas que tienen en común el enfoque divertido y creativo que le dan a la moda. Entre muchas otras sorpresas, esta unión incluirá el lanzamiento de una botella de edición limitada y una serie de eventos protagonizados por el director creativo de Moschino, Jeremy Scott.

Scott anunció ayer la colaboración con alguno de los influencers más conocidos del mundo que le acompañarán durante toda la campaña: la top model internacional Jasmine Sanders, conocida en las redes como Golden Barbie, el español River Viiperi, y el cantante nigeriano WizKid, Juntos, han parado el tráfico en Milán.

Estos iconos de la moda estarán con Jeremy no solo en Milán, sino durante todo un año lleno de celebraciones, A ellos se les unirán la DJ y actriz Thando Thabethe y el productor discográfico Cassper Nyovest; todos juntos reúnen los diferentes talentos y estilos que dan sentido al espíritu de esta nueva campaña. Como Cîroc y Moschino, comparten un estilo único y audaz. Este acuerdo estará presente en los destinos más impresionantes del planeta: desde la cuenta atrás de Nochevieja en Brasil a las fiestas ibicencas en la playa, se crearán momentos de celebración que encenderán la chispa en el mundo de la moda. Estas celebraciones estarán totalmente personalizadas, basadas en sus experiencias y con cócteles especiales creados con la edición limitada de la botella diseñada por Jeremy Scott, que saldrá a la venta este otoño.

Conocido como “el diseñador del pueblo”, los diseños eclécticos y divertidos de Jeremy son adorados tanto por su gran cantidad de amigos celebrities como por gente alrededor de todo el mundo, lo que le convierte en el aliado perfecto para Cîroc.

“Me encanta la esencia fresca y divertida de Cîroc. Conecta perfectamente con mi enfoque de la vida y la moda, así que esta alianza ha surgido de forma totalmente natural. Diseño siempre en torno a la customización y los diseños personalizados, así que es genial poder aplicarlo también en esta colaboración. Ha sido muy divertido poder unir nuestros dos puntos de vista sobre el lujo, y no puedo esperar a ver qué nos espera durante este año”, afirma Jeremy Scott.

El modelo español River Viiperi ha añadido: “Conozco a Jeremy desde hace años y estoy muy orgulloso de unirme a él en esta campaña. Su magia está en el colectivo: venimos de diferentes lugares, pero compartimos una actitud muy parecida en torno a la diversión. Si tenemos en cuenta el día de hoy, el año será fantástico”.

La top Jasmine Sanders, más conocida como Golden Barbie, ha comentado: “Jeremy es una locura, es diferente, y no tiene miedo. Junta esa actitud con el lujo divertido de Cîroc, y sabía que esa colaboración era algo de lo que yo tenía que formar parte. Juntos, llevan la diversión a la moda, y estoy emocionada de unirme a ellos en este viaje”.

Imágenes del lanzamiento en Milán y de la campaña disponibles en este enlace

Para más información:

Globally

Dpto. de prensa y comunicación del portfolio de lujo de Diageo con marcas como CÎROC, Cardhu, Ron Zacapa, Johnnie Walker, Bulleit, Haig Club, Tanqueray No. TEN, Don Julio, Ketel One, Talisker, Roe & Co y World Class Competition.

Javier Carriba

javier.carriba@newlink-group.com

91 781 39 87

SOBRE CÎROC VODKA

CÎROC es un vodka moderno, lleno de sabor y estilo, que añade el espíritu de celebración a cualquier cóctel y ocasión especial. Ya sea en un plan relajado, o en una fiesta, CÎROC está siempre presente en el corazón de las tendencias, la moda, la música y las celebraciones a través de su principal filosofía: vivir el presente.

A diferencia de los vodkas de grano, CÎROC se destila cinco veces, a partir de las uvas francesas más exquisitas, por el maestro destilador Jean-Sébastien Robicquet en la histórica Distillerie de Chevanceaux en el sur de Francia.

El compromiso de Robicquet con la calidad y el uso de unos ingredientes de lujo crea una explosión de sabor afrutado único en cada copa. El vodka CÎROC se lanzó en 2003 y ahora cuenta con las últimas innovaciones en vodka de sabores, incluyendo CÎROC Peach y CÎROC Apple, todos ellos parte de la amplia gama de sabores de temporada.

Delicioso, suave, sofisticado y diferente, el compromiso de CÎROC con un gusto exquisito, calidad y un estilo de vida apasionante se refleja en cada botella.

SOBRE DIAGEO

DIAGEO es la compañía líder mundial en el segmento de bebidas espirituosas premium. Ofrece una amplia colección de marcas que incluye los whiskies Johnnie Walker, J&B, Haig Club, Cardhu o Talisker, los vodkas Smirnoff, CÎROC y Ketel One, el ron Zacapa, el tequila Don Julio o la ginebra Tanqueray entre otras. DIAGEO comercializa sus marcas en más de 180 países y cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres. Para más información sobre DIAGEO, su personal, marcas y resultados, visita www.diageo.es

DIAGEO está fuertemente comprometido con la promoción del consumo responsable y establece los estándares más altos en marketing responsable, promoción e innovación con el objetivo de combatir el mal uso del alcohol y su consumo en los menores de edad. Para obtener más información visite www.DRINKiQ.com o www.facebook.com/bbbienbydiageo.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

SOBRE JEREMY SCOTT

Nacido en Kansas, Missouri, Jeremy Scott se graduó en el Instituto Pratt en 1996 en Diseño de Moda. Se mudó a París, donde debutó con su firma Jeremy Scott. Durante los siguientes años, mientras creaba una de las colecciones más memorables e inspiradoras de la semana de la moda de París, ayudaba a lanzar la carrera del modelo Devon Aoki, colaboraba ​​con Christian Louboutin en los zapatos de sus colecciones y recibía elogios de Karl Lagerfeld.

Scott regresó a Estados Unidos en 2002 y se instaló en Los Ángeles. Sus diseños han enamorado a estrellas del pop como Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Madonna, Gwen Stefani, Cardi B y Nicki Minaj entre muchas otras. Hoy el propio Jeremy Scott es reconocido como un icono de la cultura pop de nuestro tiempo. En 2008, Scott lanzó una línea de calzado y ropa con Adidas, en la que sus alas para las deportivas se convirtieron instantáneamente en un sello de marca, mientras que sus diseños señalaron el comienzo de un estilo híbrido entre la ropa de calle y la alta costura.

En 2013, Jeremy Scott fue nombrado Director Creativo de Moschino, reinventando la prestigiosa marca a través de los ojos de los americanos, lo cual se refleja perfectamente en documental sobre la vida y trabajo del diseñador titulado ‘Jeremy Scott, el diseñador del pueblo’.

SOBRE MOSCHINO

Moschino es una firma de moda de lujo fundada en 1983 por Franco Moschino (1950-1994). El nombre de Moschino se hizo famoso por sus innovadores y, en ocasiones, excéntricos diseños, por su crítica a la industria de la moda y sus campañas de concienciación social de principios de los 90.

Jeremy Scott se convirtió en el Director Creativo de Moschino en octubre del 2013, presentando su primera colección en otoño de 2014. Desde el principio, Moschino ha destacado en la industria de la moda con sus originales diseños y colecciones inspiradas en el surrealismo y el Pop Art, siempre acompañadas de un toque irónico.

SOBRE LOS INFLUENCERS

Jasmine Sanders (Golden Barbie)

"En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, sé tú mismo"

Al crecer en el mundo de la moda, estilo es algo que Jasmine derrocha a raudales. Ella se expresa siendo tal como es, explorando el mundo y dejando su huella en él. ¿Por qué? Porque ella cree que todos podemos ser cualquier cosa, y que en el mundo divertirte siendo tú mismo es lo que realmente cuenta. Con una larga trayectoria en la pasarela sabe perfectamente lo que hace a una modelo y persona tener éxito en el constantemente cambiante mundo de la moda.

Instagram: @goldenbarbie

River Viiperi

Mucha gente tiene una imagen mía, pero pocos me conocen de verdad.

Él es uno de los principales modelos en el mundo en este momento y ha trabajado duro para crear su propio y audaz sentido del estilo para hacerlo destacar en la pista. El mundo de la moda para River es mucho más de lo que ves. Se trata de mostrar quién eres y qué representas. Expresar tus sentimientos, pensamientos y tu creatividad es la única manera de convertirse en la persona que quieres ser. Como parte de la colaboración, River ha tenido la oportunidad de explorar la mente de Jeremy Scott y Moschino y agregar su propio toque.

Instagram: @riverviiperi

Wizkid

La mejor estrella de África y el mejor vestido del mundo de la moda.

Es la estrella más importante de la cultura nigeriana del rap y fue número 1 en 15 países. ¡Wizkid se está apoderando del mundo! Descubre su motivación y su historia para convertirse en la leyenda que es y cómo la colaboración con CÎROC es otra oportunidad para la autoexpresión de este mago de la música.

Instagram: @wizkidayo

Cassper Nyovest

Cazador de sueños y creador de travesuras.

Uno de los raperos más grandes de Sudáfrica en este momento y perseguidor de sueños profesional a tiempo completo. Cassper cree en trabajar duro y buscar lo que quieres. Es ambicioso, espontáneo y cree que la vida debe ser celebrada y disfrutada. Solo vives una vez, así que vívelo lo mejor que puedas. La música y la moda son dos grandes pasiones de Cassper, y han sido importantes por la forma en que ha encontrado su estatus como una de las principales estrellas en Sudáfrica. Descubre su inspiración sobre cómo hacerlo, cómo soñar a lo grande se ha globalizado, pero manteniendo siempre su propio sentido del estilo.

Instagram: @casspernyovest

Thando Thabethe

¡Ponte de pie y destaca!

Thando es una estrella moderna de la cultura africana, DJ, con mucho estilo y personalidad. La autoexpresión y el estilo han sido muy importantes para su viaje hasta el momento, y provienen de defender lo que cree, celebrar la individualidad, ayudar a otros a levantarse y hacer brillar tu luz lo máximo posible. Poner tu sello en el mundo es hacer lo mejor cada día. Para celebrar los momentos ordinarios y extraordinarios, para agregar tu propio toque de carácter a lo que haces y divertirte probando cosas nuevas.

Instagram: @thando_tabethe