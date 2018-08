COMUNICADO: Crean la primera cerveza artesanal sin alcohol de Cataluña

Publicado 30/08/2018 17:11:06 CET

As Cervesa Artesana, una microcervecera de Barcelona, amplía su gama de cervezas con Komodin, la primera cerveza sin alcohol de fabricación artesana de Cataluña, para atender las necesidades del consumidor que por una razón u otra no puede disfrutar de una cerveza con alcohol

As Cervesa Artesana, ha elaborado una cerveza sin alcohol que mantiene los sabores apetecibles del cereal, con un moderado amargor, un final seco y evitando el dulzor propio de las cervezas “sin”. Además, ofrece unos aromas herbales propios del lúpulo Centennial añadido después de la fermentación que le otorga un carácter muy refrescante.

La categoría de cervezas sin alcohol está en auge en el país. Con un consumo actual del 15%, situados a la cabeza de los países europeos en el consumo de esta bebida “sin”.

Por este motivo y para adaptarse a un nuevo perfil de consumidor como pueden ser deportistas, embarazadas, conductores o que por motivos médicos o laborales no pueden tomar bebidas alcohólicas pero no quieren renunciar al placer de una buena cerveza artesana, As Cervesa Artesana crea Komodin.

El nombre escogido para esta cerveza, Komodin, hace referencia a aquella carta especial del Póquer que puede sustituir a cualquier otra.

As Cervesa debe su nombre a las cartas del Pòquer utilizadas en catormagia como hace referencia su eslogan “magia líquida”.

Komodin completa su portfolio de productos entre los que se encuentran: cervezas sin gluten, negras, India Pale Ale’s, de trigo alemán y Lagers.

“Nuestro reto ha sido conseguir una buena cerveza artesana sin alcohol mediante la maquinaria que disponemos y con nuestros métodos de elaboración artesanos que difieren de las técnicas de extracción de alcohol que utilizan las cerveceras industriales” – indica Andrés López, brewer-elaborador de la marca.

“Con gran esfuerzo hemos llegado al producto final deseado. Sabemos que es una apuesta arriesgada dado que no existen referencias de cerveza artesana catalana sin alcohol. Esperamos que Komodin sea bien recibido por el consumidor”- apunta Sonia Meroño, manager-controller de la marca.

Se puede visitar su web www.ascervesa.com

