COMUNICADO: Gabriel Obiang se persona como acusación particular contra el ex comisario Villarejo en la Operación Tándem

La Audiencia Nacional ha confirmado oficialmente al bufete madrileño Chabaneix Abogados - reconocidos especialistas en Derecho Penal - como abogados defensores de Gabriel Obiang

El motivo es la presunta ilegalidad en la elaboración del ‘Informe King’ por Villarejo, con el objetivo de desacreditar a Gabriel M. Obiang.

El ‘Informe King’ consistió en la elaboración – a lo largo de dos años de investigaciones ilegales - de un "documento que reflejara cada detalle de las operaciones políticas, financieras, cuentas personales, seguimiento y grabaciones de Gabriel Obiang".

Gabriel Obiang se persona como acusación particular contra el ex comisario de policía José Manuel Villarejo como presunto responsable y actor principal de la elaboración del ‘Informe King’ enmarcado dentro de la ‘Operación Tándem’, trama por la que el ex comisario permanece encarcelado desde noviembre de 2016.

Al parecer el supuesto objetivo de dicho informe es 'desacreditar a Gabriel Obiang como posible sucesor de su padre, Presidente de Guinea Ecuatorial y lograr una mayor simpatía hacia su hermano Teodoro Nguema Obiang Mangue', más conocido como Teodorín, actual Primer Vicepresidente de Guinea Ecuatorial y presuntamente implicado en el encargo de este informe.

Chabaneix. Abogados penalistas

Gabriel Obiang confía su defensa al Bufete Chabaneix , abogados especializados en Derecho Penal desde hace más de diez años.

Con sede principal en Madrid, pero con presencia en Francia, han sido partícipes de casos tan importantes como la Operación Troika, el Caso Vitaldent o el Caso Emperador. Son un despacho especialista en asuntos penales. No atienden otro tipo de casos, ya que su objetivo es brindar el mejor servicio y las máximas garantías de éxito a sus defendidos.

Gracias a este enfoque profesional, garantizan que el 100% de su experiencia como abogados, se ha conseguido exclusivamente en asuntos penales y penitenciarios, nacionales o internacionales.

