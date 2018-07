COMUNICADO: La gran cifra que seguramente moverán las apuestas online en el Mundial

Publicado 03/07/2018 9:46:31 CET

Que el sector de las apuestas deportivas por internet es uno de los más boyantes de la actualidad es algo que no se le escapa a nadie. El juego online sufrió un pequeño revés durante algunos años después de su regulación, hace ya más de seis años, pero, incluso en ese momento, se mantuvo fuerte respecto a muchísimos otros sectores durante la crisis. Ahora vuelve a estar boyante. Y un claro ejemplo está siendo el Mundial de Rusia, donde se están superando todas las expectativas

Esto lo dice un dato divulgado por JuegoESresponsable.org, plataforma que se dedica a fomentar las prácticas de Juego Responsable. Esta organización tiene mucha mano en la organización y regulación del sector de las apuestas online y del Juego en España, y cree que durante el Mundial de Rusia 2018 la cifra de apostadores puede alcanzar nada menos que el millón de jugadores. Un dato histórico para nuestro país.

Las apuestas online no han tardado mucho en asentarse en España, pero sí han tardado si se compara su evolución con la de otros países. ¿Los motivos? Como siempre se dice desde Bookmaker Ratings, "el principal es la enorme demonización que, desde diversos sectores sociales, se hace del Juego sin más motivo que el de subirse a la típica corriente de opinión populista y ‘bienqueda’. La existencia de otros productos como la tradicional y archiconocida Quiniela también ha hecho que al prototipo de apostador le haya costado más adaptarse a los nuevos tiempos". Y es que, como recientemente decía Gerard Piqué en uno de sus siempre polémicos tuits, “lo nuevo siempre genera rechazo”.

Pero los números están ahí. Y de algo menos de 300.000 personas allá por 2012 se ha pasado a aproximadamente 600.000 en 2018. ¿El perfil? Varón, de entre 25 y 40 años, preferentemente de núcleos urbanos, y que invierte entre 10 y 15 euros por apuesta. No obstante, en eventos tan señalados como es el Mundial de Rusia, la industria siempre vive un aumento de la actividad. Y, concretamente, este campeonato, puede romper todos los moldes existentes.

La cifra de apostadores va asociada a la Selección

Mikel de la Torre es una de las personas que mejor conoce el sector de las apuestas online en España, y liga la actuación de la Roja en Rusia al número de apuestas que se llegue a alcanzar en nuestro país, en declaraciones a La Vanguardia: “Le pondré un ejemplo. Hasta ahora, las apuestas en la liga francesa eran anecdóticas. Pero la presencia de Neymar en el PSG ha generado mucho más interés entre los apostadores españoles. Ocurre igual con la Portugal de Cristiano Ronaldo, o con la Croacia de un jugador del Barça y otro del Madrid“.

“La primera semana del Mundial ha generado bastante interés, y ello a pesar de que España ha arrancado con un empate. La cifra de postores va asociada a lo que haga España o a aquellos jugadores que generan movimiento aquí”, sentencia.

Las Apuestas Online no sirven para hacerse rico

Aprovechando que el Mundial de Rusia está generando mucho interés y, por tanto, un significativo aumento de apostadores, las casas de apuestas también lanzan un particular mensaje de prudencia y cordura: “Procuramos concienciar al apostador de que las apuestas son un juego, no una manera de hacerse rico. Y así deben tomarse. Una cerveza siempre sienta bien. Muchas cervezas, ya no tanto”, lo dice Esther Martín, responsable de relaciones públicas de Betfair para Iberia y Latinoamérica.

"Es importante que este mensaje cale. Y también, que el sector de las apuestas deportivas online siga gozando de tan buena salud". Un último dato para terminar: ¿cuál ha sido el partido con más apostadores de todo el Mundial? Pues no, el Portugal – España no. Ese ha sido el segundo. El primero: el 1-1 entre Brasil y Suiza.

