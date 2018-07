COMUNICADO: Las joyas que se llevarán este verano, por la joyería MDM

Publicado 16/07/2018 11:23:54 CET

La joyería MDM, tienda de joyas de gran referencia por la calidad y por las marcas prestigiosas que disponen a la venta, quiere hacer llegar a los lectores cuales son las joyas que más se llevarán en el verano

Ya ha llegado el verano y, aunque tarde, ha llegado para quedarse. Los próximos meses, el calor será el tema de conversación principal y cambiará, como cada año, el estilo de vida. Días de piscina y playa, de cambios de estilo en la ropa buscando los elementos más veraniegos.

También es la época de eventos, cada semana surge algún plan en el que lucir un modelo estival. Estos modelos no serían totales si no se añade una joya que los complemente. Llegan los periodos de vacaciones y al preparar la maleta no pueden faltar en ella las joyas acompañando a los bikinis, los bañadores, las toallas y la ropa de verano.

La joyería MDM, Desde 1960, cuenta con conocimientos en el sector se han transmitido de generación en generación, aupándose como una de las joyerías con más experiencias y mejores referencias. Aunque los relojes, los anillos de compromiso y alianzas son sus puntos fuertes, ahora se centran en las joyas que pueden utilizarse durante este verano.

Las joyas, al igual que la ropa, guardan diferencias según en qué periodo se utilicen. Este verano están llegando novedades y otras tendencias están volviendo para ponerse de nuevo de moda.

Joyas para mujer

La piel bronceada combina al 100% con el dorado por lo que se convierte en el tono principal de la gran mayoría de joyas. Mientras que en periodos más frío se usa tanto la plata como el oro, en verano triunfa más el segundo por su buena combinación con la piel morena.

En la ropa, se llevan las prendas básicas y los tonos pasteles. Así, será una gran oportunidad para combinar una vestimenta simple con joyas coloridas y de gran tamaño y obtener un look total. Se apuesta por los collares y por los brazaletes grandes con colores vivos que ensalcen la figura femenina. Si se prefiere algo más sencillo, una pulsera simple con un pequeño adorno, como algunas de las creadas por la marca Dinh Van, puede ser la opción ideal.

Por su parte, unos pendientes colgantes junto a un peinado recogido pueden convertirse en la forma de complementar una vestimenta. Los diseños extravagantes de Gold & Roses, junto a su colorido, pueden ser una apuesta perfecta para el verano.

En cuanto a otras marcas de joyas del momento, a la Joyería MDM, especialista en joyas de alta calidad, llega con fuerza Dodo, una marca italiana que ha creado sus propias pulseras y charms con decoraciones veraniegas en forma de estrella, luna, animales marítimos etc. y mucho más en todo tipo de tonalidades.

Relojes para hombres en verano

Los hombres también tienen sus joyas y aunque luzcan a veces pulseras, collares o pendientes, es más habitual que usen relojes como complemento.

Durante el verano, a pocas personas les gusta llevar prendas sobre el cuerpo porque hacen aumentar aún más la temperatura. Por eso, hay que apostar por modelos ligeros que no incomoden y que no den demasiada calor, suficiente es ya la que marcan los termómetros.

En el mercado hay numerosos modelos que pueden convertirse en el modelo ideal para el verano. Las principales marcas de relojes apuestan por crear relojes específicos para ello y ofrecer nuevas gamas a los compradores.

Tag Heuer apuesta este verano por una colección de 8 relojes para adornar la muñeca de los hombres. Modelos ya conocidos como el Carrera, Mónaco o Formula 1 son los elegidos por la marca como los más veraniegos. También cuenta en sus filas con relojes de buceo, que pueden ser la elección perfecta para quienes quieran disfrutar del agua sin miedo a alcanzar una profundidad elevada, ya que soportan hasta los 300 metros.

Por su parte, en la reconocida marca de relojes Longines, algunos de sus modelos más famosos son escogidos en numerosas ocasiones para esta época. Los más utilizados son los relojes de la Colección Record y Conquest.

Otras marcas de prestigio tales como Certina o Nomos también cuentan con modelos veraniegos y de buceo para ser utilizados durante este verano.

Estas son las joyas que han llegado con más fuerza al periodo estival y la Joyería MDM quiere hacerlas llegar al mayor número de personas, a todas aquellas que quieran tener una joya de gran calidad a su alcance.

Contacto

Nombre contacto: Jose Luis