COMUNICADO: LACUNZA se adelanta a la nueva normativa ECODESIGN

Publicado 06/07/2018 16:06:27 CET

A partir del año 2022, la Unión Europea sólo aceptará estufas, cocinas y chimeneas de leña que cuenten con la nueva normativa ECODESIGN, de obligado cumplimiento para dicho año y a la que LACUNZA ya se ha adaptado. Esta norma exigirá una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados

En LACUNZA, no han querido esperar y actualmente todos sus productos aseguran la sostenibilidad medioambiental pertinente gracias a las máximas calificaciones de eficiencia energética A y A+. Esta norma, además de exigir una mayor eficiencia energética, exige menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados. "Súmate a la Eficiencia Energética".

Qué es un producto energéticamente eficiente

Un producto de alta eficiencia energética no solo incorpora el diseño y la tecnología que garantiza una óptima combustión, si no que también ofrece muchas otras ventajas como son: menor consumo, mayor duración de las cargas, mayor control de la combustión y menor contaminación.

Para asegurarse de que un producto cuenta con las más altas valoraciones sobre eficiencia energética solo hay que fijarse en la etiqueta ECOLABEL. De este modo, se sabrá que se está comprando un producto comprometido con el medioambiente.

Qué es la etiqueta de eficiencia energética ECOLABEL

La etiqueta de eficiencia energética ECOLABEL es un adhesivo que señala la calificación energética de un producto según una escala que evalúa su eficiencia energética. Esta calificación es obligatoria desde el 1 de enero de 2018 para todos los fabricantes.

Todos los productos LACUNZA cuentan con la calificación A y A+, lo que ofrece una garantía de calidad, de funcionamiento y de prestaciones con la máxima eficiencia energética por lo que todos disponen de la etiqueta ECOLABEL. En resumen, elegir productos de alta eficiencia energética es la opción más inteligente ya que:

• A mayor eficiencia, menor consumo y mayor ahorro.

• Menor emisión de gases contaminantes.

• Mayor limpieza de chimeneas.

• Combustión más efectiva y duradera.

• Menor olor y humos en la vivienda.

En LACUNZA trabajan cada día para garantizar la calidad de los productos, su eficiencia calorífica, su compromiso con el medio ambiente y con la seguridad. "Apuesta por un modo de vida ECO".

Contacto

Nombre contacto: Itsaso Ilintxeta Larrea

Descripción contacto: Responsable de Marketing de Lacunza Kalor Group S.A.L.

Teléfono de contacto: 948563511