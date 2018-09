COMUNICADO: Las uñas, la nueva carta de presentación según Estética Sevilla

Publicado 05/09/2018 9:44:14 CET

La nueva moda de las uñas acrílicas se instala para romper con el paradigma de las uñas poco bellas y trae la solución. Manos maltratadas, uñas desprolijas y con esmalte escamado; son sinónimos de falta de tiempo, materiales inadecuados y la falta de un trabajo profesional

Desde mucho tiempo se imparte una lucha por parte de las mujeres para mantener sus manos y corregir el estado de sus uñas. El objetivo: Lograr uñas perfectas que representen belleza, femineidad y sensualidad. El problema: La falta de tiempo, el poco acceso a materiales de calidad y la falta de conocimiento. La solución: Las uñas acrílicas.

Hace unos pocos años se ha comenzado a propagar la tendencia de las uñas acrílicas, una verdadera solución para conseguir unas uñas perfectas. La directora del Centro Estético en Sevilla ha pronunciado “ es un tratamiento ideal para todas las mujeres que quieren tener manos maravillosas y además darles salud a sus uñas naturales.”

Dejando de lado las anticuadas y artificiales uñas postizas, las de acrílico son preparadas específicamente para la mano de la mujer que las solicita, puede personalizarse su largo, grosor y decoración. Una de las ventajas en cuanto a la salud de las uñas naturales es que al tener las acrílicas por encima, les permite crecer de manera fuerte y paulatina sin estar expuestas al peligro de las tareas diarias, de las mordisqueadas y demás. Su duración es extremadamente larga con las sesiones de mantenimiento adecuadas y pueden volver a colocarse una y otra vez sin riesgos.

Tener uñas largas no es solo el objetivo de este tratamiento, sino que es tenerlas largas pero perfectas y es que hay una infinidad de decoraciones, desde simples colores, hasta dibujos, cápsulas, apliques y demás. Según el salón de belleza en Marbella “Cada día son más las mujeres que buscan looks extravagantes pero elegantes que les permiten lucir femeninas pero con una combinación de sensualidad y estilo celebrity”.

Las formas no quedan fuera, este tratamiento que no es invasivo, es sumamente duradero e indoloro permite que la uña adopte la forma que las mujeres prefieran: redondas, cuadradas, en punta, etc. “No hay límites para la imaginación”, según las profesionales de EsteticaSevilla.es .

El pasar de los años ha logrado que casi la totalidad de la población considere la belleza como un aspecto clave dentro de su rutina y es que los tratamientos estéticos profesionales traen día a día nuevas alternativas accesibles para potenciar cada uno de los aspectos de una persona estableciendo la perfección que percibe y quiere cada una. Así es como las uñas acrílicas se han inmiscuido en la vida cotidiana de una gran parte no solo de españolas sino de mujeres de todo el mundo, dando una solución permanente al gran problema de las uñas.

Sobre EstéticaSevilla.es

El Centro de Estética Sevilla es un espacio profesional creado para brindar soluciones exclusivas y de excelencia a todas aquellas mujeres que desean potenciar su belleza mediante tratamientos no invasivos y accesibles.

Dentro de su catálogo de servicios se encuentran las uñas acrílicas y una decena de tratamientos faciales y de manicura para perfeccionar rasgos y aspectos de las mujeres. Permitiendo el acceso a tecnología de punta, profesionales especializados en cada uno de sus campos, un servicio de atención al cliente confortable y una infraestructura relajante y moderna.

Más Información: https://www.esteticasevilla.es/

Contacto

Nombre contacto: Antonella