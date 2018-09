COMUNICADO: Oriol Balaguer: "Ha sido un reto apasionante crear un chocolate que refleja los valores de Ymedia"

Publicado 17/09/2018 11:28:10 CET

Jaime López-Francos: "Ymedia es una agencia diferente y ya tiene su propio chocolate"

El repostero Oriol Balaguer, Grand Prix au Chef Pâtisser 2018 de la Academia Internacional de Gastronomía 2018 y Jaime López-Francos, Ceo de Ymedia Vizeum, y Gonzalo Figari, director de Disrupción del Grupo Dentsu Aegis Network en España, presentaron hoy en la Salón Internacional del Chocolate que se celebra en Madrid la ponencia “El chocolate como herramienta de marketing”.

En la ponencia, se explicó que Ymedia ha puesto en marcha un experimento, pionero en España, para crear un chocolate que se identifique con una marca y pase a formar parte de su imagen corporativa. Oriol Balaguer comenzó su intervención señalando que “Ymedia me ha llamado para que capture su momento más dulce en un chocolate. Los retos me apasionan y este es un reto muy bonito y por eso no he dudado en aceptarlo. Soy un adicto y un apasionado de mi oficio y me encantó conocer y ver el ambiente magnífico que se respira en Ymedia ya que he visto que a ellos también les apasiona lo que hacen”. Oriol explicó que “tras la visita a Ymedia he intentado crear un chocolate puro, hemos creado una tableta con cacao que potencia el sabor y la textura. Lleva 5 pinceladas, cinco cambios de ritmo con cinco sabores distintos. Es un chocolate que para mí ha resultado muy interesante y que creo que recoge muy bien los valores de Ymedia”.

Por su parte, Jaime López-Francos aseguró que “en Ymedia nos gusta hacer cosas diferentes. Queremos ver si el gusto puede ser un punto de contacto con una marca. Oriol es el mejor y compartimos con él muchos valores. Estamos encantados de producir un chocolate para compartirlo con nuestros amigos y con nuestros clientes”. Tras su intervención Jaime López-Francos probó el chocolate de Oriol y afirmó que estaba encantado con su sabor y que, “como Ymedia, genera energía que nos hace mucha falta para seguir. En Ymedia creemos que para hacer cosas diferentes con nuestros clientes, debemos comenzar por hacerlas con nosotros mismos”.

También Gonzalo Figari explicó que “un chocolate puede ayudar a vender una marca. Se trata de identificar una marca con un sabor. Por eso Ymedia ha buscado la participación de Oriol Balaguer, que es el mejor en su campo, ya que para Ymedia siempre es prioritario reunir el mejor talento”. El chocolate con sabor a Ymedia es una iniciativa innovadora en la que, por primera vez en España, un alimento se convierte en imagen de marca, y en la que los sentidos del sabor y del olor se suman a los habituales de vista y oído con los que hasta ahora se identificaba a las marcas a través de logos o música.

