COMUNICADO: Seagram's NY Rooftop at Hotel 1898: NYC conquista el cielo de Barcelona

Publicado 26/06/2018 11:22:49 CET

El rooftop del Hotel 1898 en Barcelona acogerá junto con Seagram’s Gin a dos de las coctelerías más prestigiosos e influyentes de New York: Leyenda y Diamond Reef. El chef Byron Hogan ha diseñado una espectacular BBQ creada para la ocasión con los mejores platos americanos. Además, los miércoles, artistas nacionales de jazz bajo el sello del emblemático y neoyorkino club de jazz Blue Note deslumbrarán al público catalán

Seagram’s Gin vuelve a Barcelona con un auténtico plan que ofrece la oportunidad de revivir el espíritu de New York a través de todos los sentidos, disfrutando de experiencias al aire libre y, también, de las mejores sesiones de jazz en una de las salas con mejor acústica del hotel.

Seagram’s New York Rooftop at Hotel 1898 se convertirá en una cita memorable para los que saborean el verano. Desde el 5 de hasta el 28 de julio, la experiencia tendrá lugar todos los miércoles, jueves, viernes y sábados del mes en el rooftop del Hotel 1898 en Barcelona. Allí se disfrutará de DJ & live music al más puro estilo neoyorkino, acompañados de la mejor BBQ y las mejores vistas de la ciudad condal maridadas con los cócteles de Leyenda y Diamond Reef.

Cócteles veraniegos en la carta de Seagram's NY Rooftop at Hotel 1898

New York es la cuna de la coctelería y de los clásicos cócteles atemporales como el Tom Collins o el Manhattan. Y estos cócteles no van a faltar durante el mes de julio en Seagram’s New York Rooftop at Hotel 1898. Pero habrá mucho más que clásicos, ya que Seagram’s Gin y el Hotel 1898 van un paso más allá. Así, los amantes de la coctelería podrán degustar los cócteles de Diamond Reef durante las dos primeras semanas de la programación -5,6 y 7 de julio y 12,13 y 14 de julio-, mientras que Leyenda pondrá el broche final durante las dos últimas semanas de la experiencia neoyorkina -19,20 y 21 de julio y 26,27 y 28 de julio-.

Diamond Reef, inaugurado en marzo de 2017 por los propietarios de Attaboy, es uno de los lugares perfectos y más de moda para disfrutar del verano en Brooklyn. Desde sus comienzos, la esencia de los dueños de New York puede respirarse en este local con espíritu retro. Y por ello, Diamond Reef se encuentra en las listas de los mejores nuevos bares de NYC en 2017 – según Time Out o The New York Times, entre otros-.

Por su parte, Leyenda es un local que invita a descubrir nuevas sensaciones y donde el estilo neoyorkino se funde en sabores de todo el continente gracias a una carta repleta de ingredientes originales. Su headbartender, Ivy Mix, fue considerada como mejor bartender en América según Tales of The Cocktail 2015. Diamond Reef y Leyenda, dos locales exóticos y originales, se trasladan de Brooklyn a Barcelona para maridar la experiencia Seagram’s NY Rooftop at Hotel 1898.

No hay plan perfecto americano sin una auténtica American BBQ

El chef norteamericano Byron Hogan se encargará de poner el sabor a Seagram’s New York Rooftop at Hotel 1898. Sabor que vendrá dado por un auténtico menú americano en formato BBQ diseñado por el chef para la ocasión.

Un completo menú con platos fríos, como huevos rellenos o spring rolls; platos calientes -diner burger, perritos calientes o un delicioso sándwich de pollo frito, entre otros-, los sides más americanos y los postres más apetecibles para dejar un dulce sabor de boca.

Los miércoles suenan a New York

Y si hay una banda sonora que nunca pasa de moda en New York es la que resuena en los míticos clubes de jazz que se esconden en cada rincón de la ciudad.

Las jazz sessions de Blue Note y Seagram’s Gin llegarán para inundar Barcelona con las notas del mejor jazz durante todos los miércoles de julio, salvo la primera cita será el martes 3 de julio.

Para completar esta programación de altura, un pop up de las mejores coctelerías de Barcelona llegará al lobby del hotel para reinterpretar los clásicos de Seagram’s Gin. Lugar donde también se podrá disfrutar de música en vivo.

New York no es una ciudad como otra cualquiera. Todo lo que esconde no puede explicarse de una vez. Por ello, Seagram’s Gin desembarca de nuevo en Barcelona con una programación irresistible traída directamente de New York.

Para acceder al espacio y disfrutar de la experiencia neoyorkina es totalmente necesario realizar una reserva previa a través de www.seagramsgin.es

Contacto de prensa

Elena del Pozo - elenap@butragueno-bottlander.com

Sobre Seagram's Gin

Distribuida por Pernod Ricard en nuestro país, Seagram`s Gin es una de las marcas de ginebra líderes en cuota de mercado. Una ginebra premium auténticamente americana, con más de 70 años de historia. Esta ginebra es un clásico con personalidad, seca y sin artificios, de color pálido, aroma herbal con notas cítricas y sabor suave. Una ginebra auténticamente original y perfecta, sin tiempo definido, pero con un espacio concreto: New York. Una ginebra atemporal dirigida a gente que sabe lo que quiere y que sabe cómo conseguirlo. A espíritus cosmopolitas que buscan y disfrutan de una buena copa sin artificios. Una ginebra dirigida a todos los amantes de la elegancia moderna. The perfect gin. That’s the NY life.

https://www.facebook.com/SeagramsGinSpain

https://twitter.com/SeagramsGin_ES

https://www.instagram.com/seagramsgin_es/

Contacto

Nombre contacto: Elena del Pozo

Teléfono de contacto: 914491224