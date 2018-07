COMUNICADO: Los tonos de cabello que ellas quieren llevar este verano

Actualizado 17/07/2018 10:20:49 CET

Los colores pastel son tendencia. Tonos como Soft Pink, Peach Blonde y Lavender Blonde, resuenan en los salones de peluquería como los más buscados entre las mujeres atrevidas.

Este año las ‘ultra’ rubias están de suerte, ya que, para estos acabados pastel, el rubio muy claro es la base perfecta. “si eres morena tendrías que decolorarte primero”, destaca Mario Anes, director artístico de Cotril España.

Estas son las tendencias, según Mario Anes, para esta temporada:

Los tres looks se pueden conseguir tanto en el salón como en casa, siempre y cuando tu rubio sea muy claro, gracias a dos productos de coloración. Tanto Make up como Direct colors, de Cotril, son colores directos. Mientras Make up es en formato mascarilla y menos duradero, muy fácil de usar, Direct colors es un producto profesional, de larga duración, que hay que saber utilizarlo para obtener el resultado deseado. La diferencia es que Direct colors es exclusivamente de uso profesional y se debe aplicar en la peluquería y la gama de Make up sirve como mantenimiento, después del Direct colors, o para usarlo tú misma, en ocasiones especiales.

Instrucciones de Mario Anes para hacerlo en casa con Make up:

Soft Pink. La modelo de Victoria’s Secret Elsa Hosk apuesta por un rosa pastel muy favorecedor que, según el experto de Cotril, se logra mezclando una cucharada de Make up Beige + una moneda de 2 céntimos de Make up Red.

Peach Blonde. Este tono entre rosado y naranja, que lució en la Gala de los Oscar Emma Roberts, se obtiene mezclando una cucharada de Make up Gold + una moneda de 1 céntimo de Make up Red.

Lavender Blonde. La cantante Kesha ha llevado este lila tan dulce en un degradado hacia las puntas. Las medidas exactas para conseguirlo son: una cucharada de Make up Silver + una moneda de 5 céntimos de Make up Violet.

Sobre los productos

Direct colors. Es una coloración de larga duración, con pigmento directo lista para usar. Posee una amplia gama de tonos, incluidos los ‘fantasía’ como azules, rosas y violetas. Su fórmula delicada garantiza el máximo respeto del cabello obteniendo cabellos luminosos, brillantes y visiblemente sanos. El secreto está en su formulación, excepcionalmente delicada sobre el cuero cabelludo y el cabello.

Esta fórmula –gracias a la presencia de una mezcla de aminoácidos derivados de la soja y del trigo, en combinación con Arginina, Serina y Treonina– aporta protección al cabello favoreciendo además la fijación de los pigmentos. El cabello resulta brillante, sano y fácil de peinar.

Make up. Crema colorante que semana tras semana reaviva el color del cabello, aporta reflejos y luminosidad. Gracias a su fórmula cosmética enriquecida con aceite de macadamia, piensa también en la hidratación y la nutrición del cabello. Un color impecable día tras día, un look envidiable y unos cabellos que reflejan salud. Duración: unos tres lavados.

Sobre Cotril

COTRIL significa “Cosmetic Tricologycal Laboratory”: una compañía independiente especializada en soluciones cosméticas que son el resultado de una meticulosa investigación en su propio laboratorio.

Desde su fundación en 1971, cosmética e investigación son las características dominantes de su ADN. Ellos fabrican y producen todas sus líneas, a través de una constante investigación y estudio de fórmulas cada vez más avanzadas.

Además, COTRIL se define como cosmética ética, cuya misión es cuidar el cabello respetando el medioambiente y sus procesos de fabricación están primeramente diseñados para reducir al mínimo el impacto sobre el planeta.

