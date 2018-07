COMUNICADO: MobileIron moderniza la autenticación multifactor para la nube

Publicado 26/06/2018 15:41:46 CET

MobileIron Authenticator es el siguiente paso hacia un modelo de seguridad sencillo e inteligente para el trabajo en la nube que caracteriza a la empresa actual. MobileIron Autheticator sustituye el uso de contraseñas por un mecanismo de autenticación único basado en seguridad contextual inteligente (SSO) que convierte al móvil en un segundo factor de autenticación. Mediante este, el usuario accede a sus aplicaciones corporativas de forma cómoda y segura, tanto en la oficina como en la nube

MobileIron (NASDAQ:MOBL), el pilar de la segurización para el trabajo en la nube, ha anunciado hoy que amplía su ya completa solución de seguridad para la nube, MobileIron Access, con MobileIron Authenticator. MobileIron Authenticator es una nueva aplicación móvil que permite a las organizaciones verificar la identidad del usuario utilizando el móvil como segundo factor de autenticación.

Las contraseñas ya no son suficientes

Según el informe Investigaciones de Violaciones de Datos (Data Breach Investigations Report) de Verizon de 2018, las credenciales comprometidas son la principal causa de las violaciones de datos que se reportan. La mejor solución es olvidarse de las contraseñas, algo que MobileIron hace ya en la actualidad con el inicio de sesión único fluido en dispositivos y aplicaciones de confianza. Sin embargo, esto no es posible cuando los dispositivos son heredados o los entornos no son de confianza, por lo que muchas organizaciones recurren a la autenticación multifactorial (MFA, multi-factor authentication) como evidencia adicional para confirmar la identidad de un usuario. La MFA tradicional, no obstante, emplea tokens de hardware que se pueden perder fácilmente, o tokens de software que requieren una compleja activación mediante códigos QR. Ninguna de estas opciones ofrece una experiencia óptima para el usuario.

La MFA debe ser sencilla e inteligente

MobileIron Authenticator se diferencia del resto de soluciones de MFA existentes en que ofrece un proceso de configuración de un solo toque para el usuario final, utiliza smartphones en lugar de tokens de hardware e integra la MFA en un flujo completo de seguridad que no solo establece la confianza del usuario, sino también la de los dispositivos y aplicaciones.

"La MFA suele ser un espacio aislado en el flujo de seguridad de la empresa, una solución independiente que requiere una integración personalizada que termina frustrando al usuario final", afirma Vijay Pawar, vicepresidente de Gestión de Productos de MobileIron. "MobileIron Authenticator integra la MFA en el flujo de seguridad general y simplifica su adopción por parte de los empleados".

Ventajas de MobileIron Authenticator

Adopción por parte del usuario: la activación automatizada y de un solo toque simplifica la adopción por parte del usuario, de forma que los empleados pueden centrarse en su trabajo sin tener que preocuparse por aprender a utilizar la MFA.

Rápido acceso: el inicio de sesión del usuario se confirma en pocos segundos mediante notificaciones push en smartphones segurizados con MobileIron, simplificando así la experiencia de acceso.

Autenticación inteligente: en la actualidad, los flujos de autenticación son dinámicos y están basados en el contexto; esto supone que la confianza de los dispositivos, de las aplicaciones, de las redes y de los propios usuarios debe abordarse de forma integrada, lo que permite tomar decisiones de autenticación más inteligentes.

Flujo de seguridad integrado: al incluir MobileIron Authenticator, la solución MobileIron Access incorpora ahora políticas de MFA a un flujo de seguridad completo que ya incluye acceso adaptativo e inicio de sesión único para las aplicaciones móviles.

MobileIron Authenticator ya está disponible para dispositivos Android y se espera su lanzamiento para iOS. Para obtener más información sobre MobileIron Authenticator, visitar www.mobileiron.com/access.

Acerca de MobileIron

MobileIron ofrece las bases seguras para la nueva forma de trabajar en la empresa actual. Para obtener más información, visitar www.mobileiron.com.

