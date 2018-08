La primera casa construida in situ con una impresora 3D en España es valenciana

Publicado 19/07/2018 12:43:00 CET

La start-up valenciana Be More 3D presentará este viernes la primera casa construida in situ con una impresora 3D en España. La cita será en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde los titulados de esta universidad responsables del proyecto cortarán la cinta inaugural de la vivienda, la tercera en todo el mundo con este procedimiento.

Be More 3D, start-up nacida en 2015 en el entorno emprendedor de la Politècnica de València, ha desarrollado una vivienda de 24 metros cuadrados edificada en el campus de Vera, diseñada para albergar un salón comedor, un cuarto de baño y un dormitorio, . Previamente a este proyecto, solo otras dos construcciones similares han sido levantadas con este método en todo el mundo, y este es el primero en España.

La empresa ha conseguido armar una impresora 3D de hormigón de seis metros de ancho por tres de alto que permite, y esta es "la gran innovación y diferenciación" de Be More 3D: trabajar in situ, con el consiguiente ahorro en transporte, logística y maquinaria. En su conjunto, se calcula que puede reducir un 35% los costes estándar de la vivienda actual, destaca la institución académica.

La capacidad de integración de este modelo de construcción en el mercado actual es alta, ya que la impresora 3D es capaz de dibujar rápidamente la estructura, así como las divisiones internas de la vivienda, pero seguirá requiriendo, por ejemplo, las obras de aislamiento e instalaciones de fontanería y electricidad, así como el tejado, que todavía no puede incorporar la propia máquina.

ALTERNATIVA "COMPETITIVA"

Vicente Ramírez, José Guillermo Muñoz, Joaquín Martín Rodríguez y José Luis Puchades son los cuatro miembros de la start-up, todos titulados por la Universitat Politècnica de València. Tres arquitectos técnicos y un ingeniero electrónico cuya pasión es la construcción, y que han decidido enfocar sus esfuerzos hacia este ámbito. "Queremos demostrar al mercado y al sector de la construcción que se puede construir en 3D y que es una alternativa competitiva", apuntan.

Después de presentar este prototipo, el proyecto continúa con la promoción de siete viviendas en la provincia de Cuenca, en el marco de un programa de repoblamiento de una zona rural. La facilidad de transporte de la maquinaria 3D aumenta las posibilidades de construcción en terrenos donde la maquinaria convencional tendría problemas para llegar.