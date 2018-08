El alcalde de Alicante dice que es una "satisfacción personal" la elección de Casado como presidente nacional del PP

Publicado 23/07/2018 15:17:30 CET

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha expuesto este lunes que el nuevo presidente del partido, Pablo Casado, supone "una satisfacción personal evidente", puesto que es el candidato al que había manifestado su "respaldo y apoyo".

"Creo que es el futuro para el partido y creo que es la opción de futuro que el PP necesita y la mejor para el partido y para España", ha señalado y ha subrayado que el PP es la formación que "lleva ganando sistemáticamente y siendo el partido más votado en todo tipo de elecciones".

Así, en atención a los medios al término de la Junta de Portavoces en el consistorio, ha defendido como "muy gratificante" la celebración de las primarias y del Congreso para elegir "por primera vez" al nuevo presidente nacional del PP con la "legitimidad de las bases" y "en segunda vuelta por compromisarios, elegidos también por las bases".

CANDIDATO EN 2019

Por su parte, cuestionado por la supuesta polémica con el exsubdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, acerca del candidato a la Alcaldía de Alicante en 2019, Luis Barcala ha apuntado que se trata de un debate que le resulta "totalmente ajeno y lejano".

"Tendré que respetar a quien quiera discrepar, pero a estas alturas tengo clarísimo que mi responsabilidad, porque lo es y porque tengo el mandato unánime en mi partido, es la de gobernar Alicante hasta 2019, preparar las elecciones, encabezar la candidatura y ganar las elecciones", ha replicado.

En ese sentido, ha asegurado que "no ha sido cuestionado, sino todo lo contrario desde el presidente entonces, Mariano Rajoy, hasta el presidente provincial, José Ciscar, que lo han manifestado públicamente".

"Por tanto, no es un debate que esté encima de la mesa", ha continuado y ha advertido que si se ha generado "algún tipo de polémica" se analizará desde la dirección, porque ha considerado "no muy normal" que "determinados debates" que "perjudican" al partido y a la gestión que se está realizando se planteen cuando "no es el momento ni la forma".