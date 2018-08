Las 'alfàbegues' de Bétera se quedan sin altura de récord por falta de calor

Publicado 13/08/2018 11:26:47 CET

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales 'Alfàbegues' (albahacas) de la localidad valenciana de Bétera no podrán conseguir en 2018 una altura de récord, ya que las temperaturas no han sido tan elevadas como otros años, aunque serán serán "totalmente ecológicas" por primera vez en décadas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el huerto de 'Manolo El Morquero' está todo listo para que 'les Alfàbegues' salgan este miércoles en procesión por las calles del pueblo, en honor a la Virgen de la Asunción.

El maestro alfabeguer, Ramón Asensi, ha asegurado que ha sido un año "extraño" en cuanto a las temperaturas por lo que 'les Alfàbegues' no alcazarán su máxima altura. El récord es de 2012, cuando las plantas llegaron a los 2,86 metros. El año pasado, también por falta de calor a última hora, se quedaron a dos centímetros de esta cifra.

"No ha hecho el calor de otros años pero las albahacas están bien, están sanas y eso es lo que importa", ha puesto en valor Asensi. "Criar las 'alfàbegues' es un procedimiento que se repite año tras año y la gran variante para que crezcan es el calor, que haga calor los meses que están plantadas. El gran enemigo es el granizo, este año ha granizado pero afortunadamente ha sido de manera leve y no ha causado ningún problema", ha explicado.

En total, se han cultivado 44 albahacas en el huerto y otras 30 en el cementerio. De todas ellas, 16 han quedado para la 'Rodà'. Las demás se han enviado a ayuntamientos de la provincia de Valencia, así como edificios públicos como el Ayuntamiento de València, el Palau de la Generalitat o Les Corts Valencianes.

"TOTALMENTE ECOLÓGICAS"

Este año, las albahacas son "totalmente ecológicas", ya que no ha sido necesario protegerlas de ninguna plaga, por lo que el encargado del huerto ha optado por dejarlas crecer sin utilizar ningún producto químico. "De los 20 años que llevo cultivándolas para la fiesta, es el primero que no he tenido que lanzar ningún pesticida, ya que no ha habido ni pulgón, ni mosca, ni nada de nada. La gente se las puede comer si quiere", ha apuntado.

Ahora, solo falta que las plantas acaben de crecer. Durante la mañana de este martes se realizará el sorteo de las plantas que corresponden a cada obrera (festera de la localidad) soltera y, por la tarde, los familiares y amigos de cada una acudirán al huerto a vestirlas y decorarlas con las cañas como manda la tradición.

"Este año las obreras las han visto crecer, han venido a mucho al huerto, lo que me alegra enormemente. No solo han venido los días marcados en el calendario por actos oficiales sino también de otros, sin cámaras ni música, a verlas crecer y evolucionar como se hacía antiguamente", ha concluido el maestro alfabeguer.