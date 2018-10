AMP.- Ribó y sus socios de gobierno llegan a acuerdos en el PAI del Grao de València tras las últimas discrepancias

Publicado 10/09/2018 18:21:48 CET

Sarrià cree que están "perfectamente aclarados" los aspectos con dudas y señala que es una propuesta "trabajada" y queda "poco margen"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, y los portavoces de los grupos del gobierno han llegado a acuerdos sobre el proyecto del Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao, en el que a finales de agosto surgieron discrepancias entre los socios de la Nau, tanto en lo relativo al ancho del antiguo cauce como en mantener el compromiso de soterramiento de las vías férreas en la solución media.

Así lo han indicado fuentes municipales tras una reunión mantenida este lunes entre el alcalde y los portavoces de los grupos del gobierno, tras las discrepancias en relación con el proyecto que se hicieron públicas a finales de agosto.

Ribó había abogado por hacer "correcciones bastante significativas" en el proyecto, del que aseguró que no le gustaban "muchas cosas" como que no se respetara los 145 metros que tenía el río antes de que se realizara el circuito de Fórmula 1, mientras que el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, el socialista Vicent Sarrià, señalaba que el PAI estaba "abierto a debate" pero advertía de que este no era "aplazable". València en Comú también expresó su oposición.

De acuerdo con las mismas fuentes, en la reunión se ha acordado garantizar un ancho del antiguo cauce "similar" al resto del Jardín del Túria, "llegando a unos 135 metros, hasta el puente de las atarazanas". De esta forma, "gráficamente sería de un ancho similar al que tiene el antiguo cauce a la altura del Museo San Pío V".

Asimismo, se consultará a la Guardia Civil y a la Conselleria de Agricultura sobre los edificios que tienen en la zona afectada por el PAI del Grao.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha destacado en declaraciones a Europa Press que cree que los aspectos en los que se habían manifestado dudas han quedado "perfectamente aclarados"; al mismo tiempo que ha destacado que se trata de una propuesta "trabajada" a la que le queda "poco margen" para realizar modificaciones que "mejoren o aporten".

En cuanto al ancho del antiguo cauce del Turia, Sarrià ha resaltado que "no solo no es más estrecho que en otros lugares del cauce, sino que incluso la distancia entre edificios y zona verde es superior a muchos ámbitos del trazado del jardín"; además de indicar que se harán "esfuerzos necesarios" para reducir el vial más cercano al cauce.

En relación sobre el soterramiento de las vías férreas, fuentes municipales han resaltado que se mantiene el "compromiso" y además se pide que este mismo año se licite la redacción del proyecto de ejecución de la "solución media", es decir, "soterrar las vías desde antes del río hasta el puente del tranvía (avenida Primo Yúfera)". Para ello, se pedirá una reunión al Ministerio de Fomento para "alentar" esa redacción del proyecto de ejecución.

En este sentido, Sarrià ha sostenido que el estudio alternativo sobrepasa los 76 millones de euros, mientras que el conjunto de los sectores y el Grao hacen una aportación "baja" en comparación con lo que cuesta; aunque el edil ha asegurado que en el documento que se presenta el soterramiento "no es objeto de debate".

"Una cosa es que el proyecto contemple soluciones provisionales para conectar con la avenida de Francia y con la nueva Alameda, pero son provisionales. Como gobierno municipal, seguimos reivindicando acometer más pronto que tarde ese soterramiento. Se ha acordado trasladar al Ministerio de Fomento la necesidad de avanzar en el soterramiento. Una de las posibilidades es que se empiece a redactar el proyecto de ejecución de ese soterramiento", ha apuntado.

NO MANIFESTARON "INTERÉS"

El concejal de Desarrollo Urbano ha explicado que las administraciones interesadas no manifestaron "interés" de continuar su actividad en dichos edificios, por lo que no "pusieron pegas" ni demandaron su mantenimiento.

Asimismo, ha destacado que el nuevo proyecto permite ejecutar el jardín del Turia "a la vez" que la urbanización. "El día que el planteamiento esté aprobado y se empiece a urbanizar el sector, se tiene que ejecutar el último tramo del jardín", ha sostenido.

Respecto a esta reunión y tras conocer los detalles de la propuesta, desde el grupo municipal de València en Comú se ha planteado a sus socios de gobierno un plan para hacer efectivo el soterramiento de las vías que atraviesa el área afectada "en un período de 10 años", según ha informado en un comunicado.

"VIABLE Y DESEABLE"

Tras conocer los detalles de la propuesta planteada desde la Concejalía de Urbanismo, València en Comú considera que es "viable y deseable" planificar el soterramiento "definitivo" de las vías "en un horizonte de 10 años".

El plan de viabilidad realizado por ADIF presupuesta el proyecto de enterrar las vías de Grao hasta el barrio de Moreras en 78.217.855,41 euros, según València en Comú. Actualmente se dispone de las aportaciones realizadas por los PAI de Francia, de Ciudad de las Ciencias y de Moreres 1 y 2, que rondarían en torno a los 7 millones de euros, más la futura aportación del PAI del Grao. Su propuesta supone un plan a 10 años y el Ayuntamiento solo tendría que invertir un 0,75% del presupuesto anual.

"RUINOSAS INVERSIONES DEL PP"

Desde el grupo municipal sostiene que este "es el tipo de grandes proyectos que necesita València". "La ciudad ya ha dejado atrás las ruinosas inversiones del gobierno anterior como los más de 200 millones de euros entre el canon y la construcción de circuito de la Formula 1, o la base de megayates para la Copa América que costó otros 72 millones", ha apuntado.

La portavoz municipal del grupo, María Oliver, ha explicado que "es una deuda que tenemos con Nazaret, Moreras y gran parte del frente marítimo. Integrar los barrios de nuestra ciudad en el entramado urbanístico supone mejorar la calidad de vida de muchas personas. Invertir cerca de cinco millones en una pasarela provisional para solucionar el problema de las vías condenaría a Nazaret y a Moreras a seguir aislados 50 años más".

La portavoz de València en Comú ha expresado también su duda respecto a las zonas verdes señaladas en el PAI porque "en el proyecto también se pueden observar potenciales problemáticas en torno a la creación de zonas verdes aisladas. La historia del urbanismo ha mostrado que suelen convertirse en focos de conflictividad. El territorio tiene que estar integrado y para ello debe estar conectado".

"Aunque se realice un plan municipal para soterrar las vías seguiremos insistiendo a todas las administraciones para que se sumen a este esfuerzo indispensable para el futuro de estos barrios y de nuestra ciudad. Pero el Ayuntamiento debe tomar la iniciativa, no podemos escudarnos en que Adif no quiere o el Estado no quiere. Tenemos recursos suficientes para iniciar el proyecto y hacerlo poco a poco mientras tocamos a todas las puertas posibles para que colaboren en la financiación", ha añadido.