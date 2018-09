La arquitecta que reformó el domicilio de Rubiales declara al juez que le intentó pagar la obra con fondos de AFE

Publicado 12/09/2018 16:35:48 CET

La arquitecta a la que el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, encargó la reforma de su domicilio en València ha declarado este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital valenciana que Rubiales intentó pagar parte del coste de la obra con fondos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que presidió en su día.

Así lo ha ratificado este miércoles la arquitecta Yasmina Eid-Macheh en su declaración, en calidad de testigo, que se ha prolongado durante alrededor de cerca de dos horas y media, según han confirmado fuentes conocedoras de su comparecencia. La profesional, que denunció a Rubiales en otro juzgado de València por presuntas amenazas relacionadas con este caso, se ha mostrado visiblemente nerviosa en todo momento y ha rechazado hacer declaraciones a los medios tanto a su entrada como a su salida de la Ciudad de la Justicia.

También ha comparecido posteriormente en el Juzgado de Instrucción 6 en calidad de testigo-denunciante el que fuera también candidato a la presidencia de la RFEF y presidente de Cenafe Escuelas, Miguel Ángel Galán, con el fin de ratificarse en su denuncia, a raíz de la cual el juez acordó el pasado 18 de julio la apertura de diligencias previas por administración desleal.

El magistrado rechazó en ese momento la denuncia de Galán al entender que no es parte afectada por los delitos señalados (entre ellos alegaba corrupción entre particulares), pero consideró que los hechos relatados sí podían ser investigados de oficio.

El juez también comunicó a Miguel Ángel Galán que, a no ser que se personara ejerciendo la acusación popular, no se le consideraría parte en el procedimiento abierto. A este respecto, Galán ha confirmado este miércoles que tiene intención de personarse a través de una fundación que está en proceso de abrir, llamada Transparencia y Democracia.

A su salida de los juzgados, el presidente de Cenafe Escuelas ha recordado ante los periodistas que un juzgado investiga a Rubiales por una supuesta agresión a la arquitecta y que, a su vez, el presidente de la RFEF denunció por acoso a la mujer y esto último no fue admitido por el juzgado.

"QUE SE HAGA JUSTICIA"

Así, ha expresado su deseo de que "se haga justicia" y "si el señor Rubiales es inocente, que tenga todo el reconocimiento público de que es inocente", pero "si la arquitecta no está mintiendo, que el peso de la ley caiga contra quien caiga, no solo contra Rubiales sino contra más gente que pueda haber en la AFE".

Sobre las grabaciones realizadas por Galán en las que la arquitecta relata los hechos denunciados, ha indicado que "cuando uno graba es para intentar tener cubiertas las espaldas y que no le acusen de estar mintiendo".

En esta línea, ha denunciado que las presiones han sido "continuas" sobre él "desde hace siete años" que denunció a Ángel María) Villar --expresidente de la RFEF--. "Todos los días sufro presiones, he sufrido amenazas de muerte anónimas, el propio Rubiales con la AFE me puso un detective privado seis meses", ha dicho.

"Cuando Villar recibió querellas mías por el caso Recre o el caso Haití, yo soy la persona que lo ha quitado de la RFEF, pues de alguna manera Rubiales era el delfín de Villar y el llamado a sucederle y Villar le mandó y le dijo que me buscara cosas", ha explicado.

Entonces Rubiales le puso "un detective privado con fondos de la AFE. No hay nada en mi vida privada o profesional que haya podido desatar un escándalo. Las tres querellas que me han puesto están archivadas y de momento el que ha entrado en la cárcel ha sido Villar y no yo", ha zanjado Galán.

ORIGEN DE LA CAUSA

En esta causa, el juez investiga si Rubiales, en su etapa como presidente de la AFE, encargó a una firma de arquitectura la reforma de su casa particular. Según los hechos denunciados, cuando las obras ya estaban en marcha, supuestamente Rubiales le comunicó a esta profesional que tenía problemas con Hacienda y le pidió que adelantara ella el dinero de la reforma --más de 120.000 euros-- hasta que pudiera abonarle esas cantidades. Por esa deuda, todavía no abonada, la arquitecta presentó una demanda en otro juzgado.

Posteriormente, y ante la imposibilidad de pagarle, Rubiales le habría planteado la posibilidad de que se le encargara la construcción de la 'Casa de Futbolistas', un proyecto de la AFE, y le propuso abonar el dinero imputando los gastos a la AFE como honorarios por ese proyecto, que además se habría adjudicado sin pasar por un concurso público.

La afectada se negó. Rubiales, preocupado por este tema al acercarse las elecciones de la RFEF, presuntamente quiso evitar que se hiciera público que el mismo despacho de arquitectos iba a hacer la reforma de su casa y la 'Casa de Futbolistas' y por ello se instó a la arquitecta a devolver los cerca de 30.000 euros que ya había percibido.

La mujer se negó, tras lo que Rubiales la abordó por la calle, se produjo una discusión y el presidente de la RFEF la agredió, según la denuncia que presentó la mujer en otro juzgado.