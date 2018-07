Arranca el trámite en Corts para reformar el Consell Audiovisual al no lograr los votos para aprobarse por vía rápida

Publicado 18/07/2018 13:35:05 CET

El pleno de Les Corts Valencianes no ha conseguido reunir los votos suficientes para aprobar este miércoles la modificación de la ley por la que se crea el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, aprobada el pasado mes de mayo, por lectura única, vía rápida, por lo que la reforma seguirá el trámite parlamentario ordinario.

Estaba previsto que este miércoles se diera luz verde este cambio a través del trámite de lectura única, --una forma más rápida-- pero, sin embargo, no ha sido posible reunir la mayoría cualificada de tres quintos necesaria, al haber sido rechazada por el PP y los No Adscritos, por lo que ahora la modificación seguirá la tramitación ordinaria para, posteriormente, volver a ser votada en pleno.

En concreto, la modificación de la norma señala que el pleno de l parlamento valenciano elegirá, por una mayoría de tres quintos, la presidencia del Consell Audiovisual de la Comunitat de entre todas las personas integrantes de dicho órgano y no por el presidente de la Generalitat como recogía la norma. Asimismo, indica que los dos miembros elegidos por el Consell deberán "comparecer en Les Corts en los mismos términos que el resto de candidatos elegidas por Les Corts".

Esta modificación era un compromiso al que se había llegado para poder aprobar la ley en mayo, ya que durante el debate, el diputado de Podem Antonio Montiel mostró su rechazo a la forma de elegir a los miembros de este órgano al considerar que se ponía en riesgo su independencia del poder político porque dos de sus siete miembros era elegido por el Consell, mientras que las Corts escogían a cinco, lo que conlleva que un tercio los miembros eran designados por el ejecutivo autonómico. Asimismo, criticó que el jefe del Consell, Ximo Puig, decidía al presidente del Consejo de entre los siete miembros.

Ante esta advertencia de no apoyar la norma, los grupos llegaron al compromiso de reformar la norma para que el presidente de este órgano será elegido por Les Corts y que el Consell elija a dos miembros pero "previa su comparecencia" en la cámara autonómica para evaluar "su idoneidad".

Durante el debate de este miércoles, Fran Ferri, de Compromís, ha considerado "positiva" esta reforma porque consigue que Les Corts controlen a los miembros designados por el Consell y sea la cámara la que elija al presidente, lo que supone "introducir mejoras en un órgano necesario".

Desde Cs, el parlamentario Toni Subiela ha comentado que esta decisión era consecuencia de "una pataleta de Podemos" y ha subrayad que la independencia se consigue "creyendo en ella y practicándola". "Esto no resuelve el problema que no está en la ley, sino en la actitud y verdaderas intenciones partidos y en el Botànic no parecen que sean buenas", ha apuntado.

Asimismo, Antonio Montiel, de Podemos, ha negado que sea "una pataleta" de su formación y ha destacado que conlleva "reforzar la capacidad de participación y control" de Les Corts sobre las persona que van a formar parte de ese órgano y ha subrayado que lo que se persigue es "extremar la idea de la independencia".

El diputado del PP, Jorge Bellver, ha recordado que su grupo votó en contra de esta iniciativa y ha señalado que ya dio en su día argumentos sobre esta postura que reafirma.