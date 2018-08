Arrimadas pide a Pedro Sánchez que "lidere" la reforma de la euroorden para que sea un "herramienta eficaz"

Publicado 20/07/2018 19:52:28 CET

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos (Cs), secretaria de la

formación 'naranja' y líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "lidere el debate y la reforma" de la euroorden para que "realmente" se convierta en una "herramienta eficaz de integración y cooperación judicial".

"Los de Ciudadanos, liberales, progresistas, europeístas tenemos que ser aquellos que digamos vamos a reformar la euroorden", ha mantenido en el inicio del Campus Joven de Ciudadanos que ha comenzado este viernes en Alicante y que se prolongará todo el fin de semana. Para este sábado está prevista la asistencia del presidente de la formación, Albert Rivera.

En un discurso inaugural ante unos 300 jóvenes militantes, de los 450 que se han inscrito para participar, Arrimadas se ha referido al dictamen del tribunal alemán de Schleswig Holstein de solo extraditar al expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, por el delito de malversación y a la negativa del juez Llarena de solicitar su extradición.

Ante esa circunstancia, la líder del partido 'naranja' en Catalunya ha contrapuesto "la diferencia de planteamiento" entre quienes como Ciudadanos quieren "seguir apostando por Europa, que quieren más Europa" y aquellos que "a la mínima dicen: Cerramos Europa".

"Siempre vamos a ser de los primeros; de quienes defienden Europa y saben que seguimos teniendo una obligación de continuar construyendo esta realidad mágica y fantástica que es Europa, y no vamos a ser de los que ponen trabas", ha proseguido.

Así, ha asegurado que quienes ponen trabas son "los nacionalistas y los populistas", "los que quieren volver a esa cosa tan antigua del identitarismo".

En ese sentido, ha explicado que es nacida en Andalucía y que está casada con un catalán, y ha afirmado: "¿De verdad va a venir alguien a decirme que los catalanes son diferentes a los aragoneses? Y que el futuro de Europa es volver a centrarnos en el identarismo: En qué idioma hablas, qué apellido tienes, de dónde vienen tus padres; eso es pasado".

Por ello, ha pedido a Ciudadanos luchar por "la ciudadanía", por los "derechos, libertades y obligaciones, no por qué apellido, raza, lengua o lugar de nacimiento".



ESPAÑA REFORMADA

A preguntas de los asistentes, Inés Arrimadas ha asegurado que "la mejor alternativa al separatismo es una España reformada". Sin embargo, ha lamentado que existe el bipartidismo "de siempre" que "necesita a Quim Torra --president de la Generalitat--, para estar en Moncloa, seguimos en ese bucle".

"Tenemos que superar esta etapa del bipartidismo de pactar siempre con el nacionalismo", ha agregado y ha planteado que "mientras tanto, millones de catalanes hemos sido moneda de cambio, para que los nacionalistas sigan con la suya".

Frente a ello, ha comentado que Ciudadanos sabe "cómo" enfrentarse al nacionalismo, "cómo no comprarles el argumentario" y que sabe "cómo reformar este país" y, por ello, ha considerado que el futuro de España es "mucho más positivo del que podría imaginar si Ciudadanos no existiera".

En ese sentido, ha incidido en que con Ciudadanos existe la "capacidad para cambiar el futuro" porque es "una herramienta tan potente que es capaz de ganar elecciones". "Si no existiera Ciudadanos, sería muy pesimista", ha proseguido y ha sostenido que quienes quieren la independencia son "minoría, no es Catalunya".

De ese modo, ha manifestado que cuando Torra habla en nombre de Catalunya sale para recordar que fue Ciudadanos quien ganó las elecciones.

Al respecto, ha expuesto que, a su juicio, el futuro de España y Catalunya dependerá "muchos de los próximos meses" y ha opinado que un Gobierno con Albert Rivera al frente habría "opciones para solucionar lo que está sucediendo en Catalunya".

LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA "SE HAN BORRADO"

Por su parte, preguntada por el relato internacional del independentismo, Inés Arrimadas ha criticado que los gobiernos de España se han "borrado" y han dejado de hacer su trabajo porque "no han rebatido nada" o no han estado "vigilantes" o no han explicado "que Catalunya no es una colonia".

Además, preguntada por un militante sobre qué se puede hacer en Catalunya, Arrimadas ha advertido que una persona "sola" no puede luchar contra todo, y ha recomendado "no entrar en el marco mental" del nacionalismo y "rebatir sus falacias sin complejos". "Es la estrategia que ha servido para ganar en Catalunya", ha dicho.

"Hay que superarles siempre por encima", ha continuado y ha apostado por rebatir argumentos desde "la ciudadanía, la catalanidad y el europeísmo".

Finalmente, cuestionada por la igualdad entre hombres y mujeres en política, Arrimadas ha reconocido que esas situaciones se ven "más" en política y ha recomendado no tener "miedo o dudas" porque "la única arma es la confianza". "No hay nada más potente que la convicción, eso es imparable", ha zanjado.