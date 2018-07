Así viene el tiempo este verano en la Comunitat Valenciana

Publicado 21/06/2018 13:58:57 CET

Aemet señala que la precipitación media en el año hidrológico es un 30% inferior al promedio normal pero que no se puede hablar de sequía

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El verano en la Comunitat Valenciana será típico y no "especialmente significativo" en cuanto a temperaturas y precipitaciones, aunque se prevé que sea ligeramente más cálido, con temperaturas por encima de los valores medios, y con lluvias por debajo de lo normal, ya que se concentrarán en el cuadrante nororiental peninsular.

Así lo ha señalado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat, Jorge Tamayo, este jueves en rueda de prensa en la que ha realizado una predicción estacional para el verano, un repaso del balance climático y de las características climáticas de la primavera. Ha estado acompañado del jefe de Climatología de la Delegación, José Ángel Núñez.

Tamayo ha indicado que se espera que en los meses de junio, julio y agosto --el verano desde el punto de vista meteorológico-- haga calor, aunque ha señalado que es "probable" que las temperaturas se sitúen por encima de los valores medios. Sin embargo, esta predicción no puede estimar la presencia o no de picos de calor durante el periodo estival.

Asimismo, en cuanto a las precipitaciones, se concentrarán en la mitad norte de la Comunitat, en el cuadrante nororiental peninsular, y las lluvias en la autonomía estarán por debajo de lo normal. Tamayo ha manifestado que en verano, época en la que las precipitaciones no son habituales, estas suelen llegar en forma de tormentas, con un "reparto muy irregular".

"Podemos tener tormentas muy intensas en algún punto, pero en el conjunto de la Comunitat prácticamente no registrarse nada", ha destacado, aunque ha señalado que la tendencia muestra que no será un verano "especialmente significativo" en cuanto a temperaturas y lluvias, ya que no será "frío" ni apunta a muchas precipitaciones.

Por otro lado, Tamayo ha indicado que en las Fogueres de Sant Joan, tanto en Alicante como en toda la Comunitat, no se esperan lluvias y las temperaturas estarán en sus valores "normales", con mínimas de 20ºC y máximas de 30.

30% DE DÉFICIT PLUVIOMÉTRICO

El delegado territorial de Aemet también ha indicado que, en cuanto al comportamiento del año hidrológico --de octubre a septiembre--, la Comunitat tiene una precipitación media un 30 por ciento inferior al promedio normal, se mueve en valores de 288 litros por metro cuadrado aunque debería situarse en 415.

En este sentido, el otoño fue "extremadamente seco", el más seco de la serie desde 1950, con un déficit de precipitación del 85% y con ausencia de lluvias hasta casi final de enero; mientras que en primavera hubo "bastantes precipitaciones", lo que ha permitido que, a pesar de que no sean los valores "deseables", la situación no sea "tan crítica".

Sin embargo, Tamayo ha explicado que no se debe definir como un periodo de sequía, sino que se trata de un periodo "muy seco". "El concepto de sequía es complicado de definir. Desde el punto de vista meteorológico, sequía es que estemos por debajo de los valores medios durante un periodo prolongado. Llevamos un año en el cual la precipitación globalmente está un 30% por debajo de la media, definirlo como sequía depende de muchos factores. Depende de cuándo llueva, podemos tener pocas lluvias pero justo llueve cuando es bueno para los cultivos. Entonces desde el punto de vista agrícola no es sequía", ha puntualizado.

A pesar de que las precipitaciones medias estén "bastante por debajo" de lo normal, el delegado territorial de Aemet ha indicado que, "afortunadamente", 2017 fue un año "muy húmedo", con casi 600 litros por metro cuadrado, lo que permite "compensar" este año.

De esta forma, el 85% del territorio valenciano está en déficit pluviométrico en el actual año hidrológico, y únicamente la zona más occidental de Valencia y Alicante presentan superávit; mientras que el conjunto de España se encuentra un 15% por encima de los valores medios, lo que supone un "impacto" en los embalses.

DIFERENCIA "ACUSADA" EN INTERIOR Y COSTA

Tamayo ha señalado que la primavera ha sido "normal", con temperaturas y precipitaciones alrededor de los valores normales, aunque sí ha habido una diferencia "bastante acusada" entre el interior, con temperaturas "significativamente" por debajo de lo normal --1 o 2 grados--, y la costa, 1 grado por encima de lo habitual.

Las temperaturas en primavera tuvieron un inicio frío durante marzo, con la noche de la 'cremà' más fría desde 1949, que pasó a ser cálido en abril con las temperaturas más altas de la estación, y la posterior "estabilización" y vuelta a los valores normales en mayo.

Por su parte, el comportamiento pluviométrico ha estado dentro de los parámetros, aunque Tamayo ha destacado la diferencia entre el interior y la costa, sobre todo en Valencia, donde se dio la primavera más seca en La Safor, y Alicante.