Ayuntamiento aprueba inicialmente el presupuesto de 2012 con el respaldo de PP y la negativa de la oposición

Actualizado 25/11/2011 16:29:00 CET

PSPV, EU y Compromís critican que las cuentas dan prioridad a la deuda y el gobierno municipal defiende que garantizan los servicios

VALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado inicialmente este viernes, en el pleno ordinario del mes de noviembre, el presupuesto del consistorio para 2012, que asciende 715.845.394,90 euros, una cifra que supone un descenso del 1,7 por ciento respecto al de 2011.

Las cuentas municipales, que se han votado junto a la plantilla de personal para el próximo ejercicio, han salido adelante con los votos a favor del PP, al frente del gobierno local, y en contra los de los tres grupos de la oposición, PSPV, Compromís y EU. Estos últimos han criticado que en estas cuentas se dé prioridad a pagar deuda, que no aumenten las inversiones y que no se favorezca la creación de empleo.

El presupuesto consolidado del consistorio para el próximo año -en el que se incluyen los organismos autónomos y las empresas municipales-- asciende a 783.834.406,59 euros, lo que representa un 0,56% menos que en 2011. El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, ha explicado durante el debate que para hacer estas cuentas se han tenido como "criterios generales, la congelación de impuestos, la estabilidad presupuestaria y la disminución en la participación de los ingresos del Estado".

Ha indicado que a la vez se garantiza el mantenimiento de "la plantilla y las políticas sociales y de empleo". Senent ha dicho que "la grave crisis" actual "se ve reflejada en la disminución de ingresos del ayuntamiento" y ha apuntado respecto a los recortes que estas cuentas "manifiestan el control del equipo de gobierno con el déficit presupuestario". Ha asegurado que el de Valencia es "un ayuntamiento saneado y con credibilidad financiera".

El edil 'popular' ha resaltado que "con este presupuesto se garantizan al ciudadano todos los servicios". "Se mantienen los servicios públicos y se comprometen las inversiones en curso", ha afirmado, además de precisar que "es responsabilidad del Ayuntamiento mantener las inversiones y no abandonarlas una vez hechas". Asimismo, ha defendido que el de 2012 es un presupuesto "equilibrado" y "austero" que "no reduce la calidad y eficiencia de los servicios".

Igualmente, ha expuesto que es una propuesta "social" que está "muy ajustada" a la situación de la ciudad y que en ella se mantienen "los gastos sociales y las políticas activas de empleo". Se trata, ha aseverado, de unas cuentas con las que el PP "renueva la ilusión y el compromiso con todos los valencianos". Ha recordado, en este sentido, que tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo son "el primer presupuesto de un nuevo mandato".

Respecto a la amortización de deuda y las críticas de la oposición al respecto, Silvestre Senent ha señalado que las recomendaciones de la Unión Europea a las administraciones públicas son "bajar la deuda", ha manifestado que esto es algo que hay que hacer "para sanear la economía" y ha apuntado que así se pagan también menos intereses.

"LASTRADO"

Por su parte, el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha justificado el voto en contra de los socialistas a este presupuesto por tratarse de un proyecto "lastrado por una gestión que ha endeudado a la ciudad en tiempos de bonanza" y que se ha basado en "decisiones erróneas" que "han dejado a Valencia desarmada" en la actualidad y que "han generado una descomunal deuda de 890 millones de euros".

Calabuig ha destacado que la de Valencia es "la segunda ciudad más endeudada de España", algo que ha negado Senent, y se ha mostrado a favor de reducir la deuda pero "de manera responsable". Tras ello, ha censurado que el presupueste dé "prioridad al pago de deuda" y ha dicho que ésta debería ser "la inversión y crear empleo" para reactivar la economía.

El socialista ha considerado también que los de 2012 son "unos presupuestos irreales" que generarán "desfases" y que tendrán "un gran impacto en la actividad de las empresas proveedoras" porque puede contribuir a su cierre y a despidos. Ha censurado "importantísimas subidas" de precios públicos en entidades municipales como la deportiva y recortes en educación y juventud.

Ha manifestado que las cuentas del próximo ejercicio son "continuistas" y que no son las que necesita la capital valenciana. Por otro lado, el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, ha manifestado la oposición de su grupo al presupuesto, pero su acuerdo con el mantenimiento de la plantilla. La edil de este grupo Rosa Albert ha criticado que las cuentas "abandonan" el concepto de los ayuntamientos como "dinamizadores de la economía y el empleo" y suponen un "retroceso en la calidad de vida de los valencianos".

En este sentido, Albert ha apuntado que "no garantizan una adecuada prestación de servicios públicos básicos" y que "renuncian a inversión", además de rechazar se destine más a refinanciar deuda y pagar intereses. EU ha planteado la necesidad de contar con una ley de financiación local para no depender de las transferencias de administraciones y ha instado al PP a pedirla al nuevo Ejecutivo central.

Los representantes de esta formación han criticado que se den "recortes" en deportes, Universidad Popular, transportes, juventud y cultura y han mostrado su voluntad de trabajar para "mejorar las cuentas". Por otro lado, el portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha apuntado que el presupuesto de 2012 muestra que en los últimos años "se han hecho mal las cosas" y que el PP ha actuado como "la cigarra" y no como la "hormiga" porque "ha gastado cuando tenía recursos" y ha aumentado la deuda.

AHORRAR EN SEGURIDAD

Ribó ha advertido de que ahora "se ha de recudir todo" y que "uno de cada cinco euros" se ha de destinar a afrontar lo que el PP gastó "en el tiempo de las vacas gordas", además de acusar al PP de paralizar la economía y no crear empleo. Así, ha criticado que no haya "casi dinero para inversiones" y que se destinen partidas a "cosas no necesarias" como comprar casas en El Cabanyal, mantener el Puente de las Flores y hacer un nuevo Pont de Fusta.

El representante de Compromís ha lamentado el "abandono" del teatro y la danza aunque son "puestos de trabajo" y la merma de calidad de los servicios municipales, al tiempo que ha emplazado al gobierno local a ahorrar en seguridad, escoltas de ediles, después de que ETA haya anunciado el cierre definitivo de la violencia. servicios.