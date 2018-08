El Ayuntamiento de València espera poder recepcionar las obras del 98% del Parque Central en octubre

Actualizado 30/08/2018 14:50:37 CET

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, ha explicado este jueves que la UTE encargada de las obras del Parque Central debe tener finalizadas las actuaciones el 15 de septiembre y a partir de ahí en el plazo aproximado de un mes desde la entrega se podrían tener todos los informes preceptivos para su recepción y, por tanto, apertura al público. No obstante, ha señalado que no es posible dar una fecha concreta.

Así se ha pronunciado el edil en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre los plazos para la ejecución del Parque Central, cuyos trabajos "van correctamente" tras el retraso sufrido en su momento por el suministro de la piedra calatorao.

"Ya anunciamos que la empresa había pedido la ampliación del plazo y se lo habíamos acotado al 15 de septiembre para ejecutar el 98% del parque", ha recordado, ya que hay otra parte, el 2% restante, que es imposible esté ejecutada porque "era la del antiguo ámbito del concesionario Giner y hay una discusión sobre el coste porque ha habido retrasos motivados por razones ajenas a la obra y al ayuntamiento y es que hasta que no se ha estado en posesión de ese suelo no se podía ejecutar".

La UTE, ha dicho, "ha manifestado que con el coste previsto en el contrato no le interesa" y la Sociedad Parque Central "hará una nueva licitación de lo que es ese punto concreto, pero el resto de la obra el compromiso es que el 15 de septiembre esté".

No obstante, Sarrià ha precisado que "a veces se obvia que entre que acaba la obra y el ayuntamiento recepciona esa obra tienen que informar todos los servicios municipales afectados", como alumbrado, jardines o el ciclo del agua, entre otros, informes que "se están haciendo" pero que conllevan correcciones y matices y "hasta que no estén completos y todo correcto no se recepciona y no se puede abrir al público".

De ahí, ha incidido, "la resistencia a dar una fecha concreta de apertura del parque al público", porque están pendientes de que los servicios municipales informen sobre si todo está correcto.

ESPERAN QUE LA ENTREGA CUMPLA EL PLAZO

Respecto a si se baraja una penalización a la empresa si sobrepasa el plazo dado, el responsable de Urbanismo ha asegurado que confía en que la UTE "entregue lo que se ha comprometido en el plazo estipulado" y si no lo hace en la sociedad se analizarían las consecuencias, pero en estos momentos da por hecho que esto no ocurrirá.

Preguntado sobre esa renuncia a ejecutar el 2% restante de la obra, ha indicado que esta ha sido una actuación que ha durado años, "ha tenido muchas incidencias y este tipo de obras para los contratistas siempre tienen sus más y sus menos" pero el consistorio cree que "deberían haber completado la obra pendiente".

No obstante, ha proseguido, "ellos han manifestado su posición" por lo que ha leído en prensa, aunque formalmente no le han trasladado nada: "Cuando tengamos una comunicación formal, lo valoraremos".

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DEL PP

Ante las críticas del grupo popular sobre la gestión de esta obra, ha subrayado que "lo que dejaron en marcha era una obra en la que no se tenía ni la disponibilidad de terrenos, no había reparcelación" e incluso han tenido que "sacar okupas en el parque", por lo que ha censurado que digan que "lo dejaron listo". "De listo, nada", ha incidido.