Barberá reitera su confianza en Rus: "como siempre y no puedo, hasta que no sepa nada más, hacer otra cosa"

Publicado 27/04/2015 13:18:54 CET

VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia y candidata del PP a la reelección, Rita Barberá, ha reiterado este lunes su confianza en el presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, y ha dicho que no puede hacer otra cosa hasta que no sepa nada más sobre el caso Imelsa. Así, ha indicado que hay que "ver lo que está pasando" al respecto.

Barberá ha realizado estas declaraciones tras intervenir en el acto sectorial del PP de la capital valenciana para las personas mayores, preguntada por si como señaló ayer domingo confía en Rus, tras las informaciones publicadas en relación a la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades en la empresa pública Imelsa, en la que se ha imputado al exgerente Marcos Benavent.

La primera edil se ha referido a las manifestaciones que hizo ayer sobre este asunto, durante un acto del PP celebrado en las Torres de Serranos, y ha explicado cómo se le formuló la pregunta y lo que respondió. Igualmente, ha citado, como también hizo este domingo, la nota emitida por Alfonso Rus en la que pedía ser citado a declarar por el juez y ha mostrado su acuerdo con este comunicado para que sea la justicia quien se pronuncie.

"Yo voy a concretar cómo fue la situación. Yo estaba al final del acto de las Torres de Serranos y me preguntaron por el tema de Rus. Dije que estaba de acuerdo con esa nota que había hecho, en la que pedía presentarse ante el juez a declarar", ha expuesto la responsable municipal, que ha resaltado su confianza en la justicia.

"Me repreguntó el periodista: ¿entonces confía en Rus? y dije: sí como siempre", ha recordado Barberá, que ha agregado: "no puedo, hasta que no sepa nada más, hacer otra cosa".

Tras ello, preguntada por si echa de menos algún tipo de apoyo a Rus desde la Dirección Regional del Partido Popular, Rita Barberá ha declinado pronunciarse al respecto y ha pedido "ver lo que está pasando". "No voy a entrar en eso. Vamos a ver lo qué está pasando, no sabemos nada más", ha dicho.

Del mismo modo, respecto a si el PP tiene "miedo" por el contenido de las grabaciones que han adjuntado a la denuncia presentada por una presunta trama de corrupción en Imelsa, la alcaldesa ha manifestado que "no tiene ni idea". "No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que dicen las grabaciones ni nada. Ni idea", ha aseverado Barberá.