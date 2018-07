Barceló asegura que Sanidad no investiga "ningún caso de hepatitis C entre los pacientes de iDental"

Publicado 11/07/2018 17:43:42 CET

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha afirmado este miércoles que "no se está investigando ningún caso de hepatitis C entre los pacientes de iDental", y ha asegurado que a su departamento "no ha llegado ninguna comunicación de ningún paciente de iDental que se encuentre en esa situación".

Así lo ha subrayado durante una reunión con la fiscal jefe de València, Teresa Gisbert; el presidente del Colegio de Odontólogos de Valencia, Enrique Llobell; con el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Odontólogos y Estamotólogos de València y Alicante y Dentistas de Castellón, Victorino Aparisi; con el responsable del departamento de reclamaciones de FACUA , Pau Bernard, y con el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat, Vicente Inglada, informa la Generalitat en un comunicado.

Barceló ha transmitido así un mensaje de "tranquilidad" a todas las personas atendidas en estas clínicas "porque no consta ningún contagio de hepatitis C" y ha añadido: "Ni siquiera estamos investigando ningún caso que pueda estar en esta situación".

El encuentro ha servido para realizar una puesta en común entre las entidades con el objetivo de ofrecer la mejor atención a las personas que se han visto afectadas tras el cierre de clínicas odontológicas iDental. Previamente, Barceló ha recibido a cuatro afectados en representación del resto y se ha interesado por su situación.

Durante la reunión con las asociaciones se ha abordado la presunta estafa de las clínicas iDental. La titular de Sanidad ha señalado que "estamos ante una supuesta estafa de iDental que en estos momentos afecta aproximadamente a unas 450-460 personas en la Comunitat, pero es un problema que afecta también a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, es un asunto del que podrían derivarse responsabilidades penales".

Uno de los temas que se ha abordado es solicitar a la autoridad judicial poder acceder a las clínicas de iDental para recuperar los expedientes de los pacientes. "Hemos solicitado acceder a los expedientes para poder conocer perfectamente qué tratamientos se estaban aplicando y cuál es la situación de cada uno de ellos", ha destacado.

UNIFICAR INFORMACIÓN

Finalmente, las entidades han acordado poner en común y toda la información para transmitirla de la "mejor manera posible" y de forma coordinada a los afectados, y en concreto, de forma coordinada.

"Lo hemos unificado de tal manera que cuando tengamos elaborado el protocolo y esa información, cualquier persona afectada por los tratamientos de iDental podrá dirigirse bien al Colegio de Odontólogos o bien a las asociaciones de consumidores y encontrará exactamente la misma información", ha concluido.