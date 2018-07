Bayo "no descarta" acudir a los tribunales si no se le informa de qué "irregularidades" han invalidado sus avales

Publicado 24/06/2018 15:17:41 CET

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano y precandidato a la presidencia del partido, José Luis Bayo, ha informado este domingo de que "no descarta" acudir a los tribunales si no se le informa de qué "irregularidades" han invalidado sus avales, después de que este viernes el presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes, explicara que parte de los avales presentados por Bayo "no eran correctos" debido a que sus firmantes no están al corriente de pago de su cuota de afiliados.

El aspirante al liderazgo del partido ha denunciado que se le comunicó "la posible existencia de efectos formales en los avales aportados" a su candidatura, sin indicarle "cuántos de ellos sustentan irregularidades y cuántos no, ni si cumplen con los 100 avales indispensables para mantener la candidatura". "Creo que el Comité se atrinchera ante la Ley de Protección de Datos", ha señalado.

Así lo ha explicado Bayo frente a la sede del PPCV en València, que, según ha denunciado "no le ha abierto la sede", ni le han dejado "la sala de prensa del partido", algo que le ha causado "estupor".

Bayo ha solicitado que "de forma inmediata" se proclame como "válida" su candidatura a la presidencia del PP, y que el personal administrativo del partido traslade al Comité cuáles son las irregularidades que se han cometido. "De buena fe espero que sea un error administrativo", ha manifestado al respecto de los problemas con sus avales.

De igual modo, ha solicitado que esta información se le traslade de forma "fehaciente", ya que "sin duda" ha cumplido "todos los requisitos para la proclamación" de su candidatura "en concordancia y en cumplimiento de los estatutos del partido", ha aseverado.

Asimismo, ha reclamado que "se realice una auditoría interna ante la fe de un notario que valide que la fecha de la presentación de los avales de todos y cada uno de los candidatos, bajo certificación bancaria, dichos avales están al corriente de sus pagos y de las cuotas correspondientes como afiliados al partido".

En el caso de que se hayan "cometido irregularidades a la hora de proclamar las demás candidaturas", el aspirante ha solicitado, "de forma inmediata, la interrupción del actual proceso electoral a la convocatoria de un nuevo en las medidas cautelares que procedan".

Al mismo tiempo, ha reivindicado "un partido verdaderamente democrático que no ponga barreras a ningún candidato que quiera representar con dignidad el cargo de presidente y a todos los afiliados que quieren apoyarle".

Por otro lado, ha criticado que sus supuestas irregularidades se filtrasen a los medios "incluso antes de comunicarlo oficialmente", "causando un grave perjuicio" a su candidatura. "¿Cómo se puede filtrar desde la sede a la prensa, televisión y medios de comunicación que mi candidatura contenía falsas irregularidades publicándose antes de que se me comunicaran oficialmente del partido las mismas?", se ha preguntado.