En bicicleta contra el cáncer infantil: Un grupo de deportistas pedalean desde París hasta València para recaudar fondos

Publicado 10/09/2018 14:01:32 CET

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de deportistas de 'En bicicleta contra el cáncer' ha llegado este el domingo al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) después de recorrer los 1.500 kilómetros que separan París de Valencia durante 10 días para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil.

Este reto solidario se ha puesto en marcha a través de la plataforma de crowdfunding migranodearena.org. El objetivo inicial era recaudar 9.000 euros, un euro por cada kilómetro que recorriera cada deportista de París a València, pero a la llegada de los deportistas a las puertas del IIS LA Fe, la cifra llegaba a los 10.671 euros.

La iniciativa solidaria ha sido liderada por Sergio Cepeda, un estudiante de Ciencias del Deporte que ha puesto en marcha este reto solidario, que ha estado impulsado "por el nivel de la investigación del centro y la necesidad de apoyar a los investigadores y las investigadoras en la búsqueda de respuestas para los pacientes infantiles de cáncer".

Los fondos recaudados a través de esta iniciativa solidaria irán destinados al Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. En concreto, al trabajo de la doctora Adela Cañete sobre medicina de precisión.

Para este deportista murciano el destino de las donaciones estaba claro desde el principio: "Son muchas las 'asociaciones' que trabajan con la jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica Hospital Universitario y Politécnico La Fe y todo el mundo que entiende algo del tema la conoce perfectamente".

Como explica Sergio Cepeda, "el cáncer infantil es un tipo de cáncer en el cual existen menos medios y aunque la tasa de supervivencia es alta muchas veces los tratamientos no son específicos y dejan unas secuelas terribles". "Que haya niños que no superan la enfermedad porque su cuerpo no aguanta el tratamiento es terrible".