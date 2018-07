El Bloc denuncia que el Síndic de Comptes "omite facturas de empresas públicas vinculadas con la trama"

Actualizado 26/12/2009 15:48:03 CET

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Bloc y síndic del grupo Compromiso, Enric Morera, aseguró hoy que el informe del Sindicatura de Comptes "da datos muy preocupantes porque deja patente el gran descontrol de dinero público que hace la Generalitat sin que nadie la controle y pongo freno a la situación". Además, consideró que el síndic de Comptes "actúa como un conseller más" porque "ha omitido contratos y facturas de empresas públicas vinculadas con la trama de corrupción conocida como el 'caso Gürtel'".

Morera indicó en un comunicado que mientras desde Compromís pidieron hacer un pleno por la regeneración democrática de las instituciones valencianas, poniendo en marcha nuevas herramientas de control y dándole más poder a instituciones como el Síndic de Comptes o el Síndic de Greuges para fiscalizar correctamente la actividad del Consell.

Sin embargo, lamentó que esa propuesta, que no prosperó, "se ha traducido tan sólo en una reformita del reglamento de las Corts", pero advirtió de que "con esto no se arregla todo".

El resaponsable del Bloc acusó a la Generalitat presidida por Francisco Camps de ser "un gobierno con mucha opacidad y falta de transparencia". A su juicio, "ha quedado muy claro que no quieren que los valencianos sean conocedores de la gran deuda de la Generalitat, una deuda que se basa en cómo han echado el dinero estos últimos años".

El portavoz de Compromís también lamentó la "falta de colaboración" del Síndic de Comptes, a quienes hace poco Enric Morera envió un escrito pidiendo una copia del contrato de la Generalitat con las empresas de Ecclestone y que el conseller de Economía, Gerardo Camps, "se negó con facilidad".

Según Morera, "es un síntoma muy preocupante para la democracia cuando el Síndic de Comptes actúa como un conseller más para encubrir al Consell". Además, el diputado se preguntó si el presidente del PP, Mariano Rajoy, "piensa hacer algo con el PP valenciano".

"No se entiende como Rajoy proclama unos mandatos con 50 puntos para luchar contra la corrupción y asegurar la transparencia de los gobiernos populares y aquí incumplen del primero hasta el último, puntos y comas incluidas", subrayó.

Según el dirigente del Bloc, "si el gobierno no nos da ni los contratos ni las facturas que le solicita la oposición y la Sindicatura no lo audita, estamos en una situación muy preocupante de descontrol del dinero público y más todavía en estos momentos, en los que no podemos ni desaprovechar ni un céntimo por el bien del pueblo valenciano, que tiene una deuda de casi 30.000 millones de euros por culpa de la gestión nefasta del PP".