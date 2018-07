Bonig (PPCV), sobre Rodríguez: "Se van por presunta corrupción los que venían a levantar la hipoteca reputacional"

Publicado 02/07/2018 15:22:37 CET

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este lunes tras conocer la dimisión como presidente de la Diputación de Valencia del socialista Jorge Rodríguez a raíz de la 'Operación Alquería' que "se van por presunta corrupción los que venían a levantar la hipoteca reputacional".

Además, ha calificado como "insuficiente" este cese y ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que explique "por qué se asumen responsabilidades políticas en la Diputación y no en el Ayuntamiento de Ontinyent", de donde Rodríguez es alcalde.

Bonig se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación tras conocer la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la 'Operación Alquería' que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Poco después se ha hecho público que Rodríguez ha decidido delegar la alcaldía de Ontinyent en la primera teniente, Rebeca Torró, durante "el tiempo necesario para preparar su defensa", según han informado fuentes del consistorio.

Así, la dirigente de los 'populares' valencianos ha cuestionado "por qué (Rodríguez) no sirve para ser presidente de la Diputación de Valencia y sí para ser alcalde de Ontinyent" ya que, ha añadido, "el ayuntamiento se registró, se registraron domicilios particulares y la Diputación -Divalterra-".

Asimismo, ha pedido "que se acabe con la situación de interinidad" y ha criticado al jefe del Consell: "Veíamos cómo la semana pasada Puig, que reaccionó tarde, pedía prudencia -quién le ha visto y quién le ve- y solo cuando (el ministro de Fomento) José Luis Ábalos dio la instrucción de que Rodríguez no podía seguir siendo presidente es cuando se le cesó y se le suspendió de militancia y se anunció al señor (Toni) Gaspar" como candidato a la presidencia de la institución provincial".

En este sentido, ha señalado que los 'populares' valencianos no tienen "nada en contra del señor Gaspar", quien les parece "un político honrado y un buen candidato". Sin embargo, ha apuntado que, aunque el candidato "no lo tiene que decidir el PP", les sorprendió "que -la vicepresidenta del Consell- (Mónica) Oltra dijese que ese era el candidato del PSOE y que había que pactarlo". "Me da igual a quién pongan, el PP es el partido mayoritario, está para dar seguridad y podemos gobernar en cualquier momento", ha agregado.

"Lo único que pedimos es que a quien nombren lo discutan primero entre ellos y cuando salgan a la opinión pública no den esta sensación de división. Los gobiernos de la Generalitat y de la Diputación han demostrado en solo tres años que no saben gestionar. Se van por presunta corrupción los que venían a levantar la hipoteca reputacional", ha criticado.

PREGUNTA A OLTRA SI ASUMIRÁ "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

La presidenta del PPCV también se ha referido a otra de las detenidas en el marco de la 'Operación Alquería', Agustina Brines, de Compromís. Así, Bonig ha afirmado que Brines ha dejado de ser cogerente de Divalterra, pero se ha preguntado "cuál es su situación en Compromís".

"Yo tuve que informar minuto a minuto, día tras día, sobre cuál era la situación de Francisco Camps o de Eduardo Zaplana y de tantos implicados en presuntos casos de corrupción sobre la situación del partido. No sé qué medidas contundentes ha tomado Compromís con Agustina Brines", ha manifestado, tras lo que se ha dirigido a la también coportavoz de Compromís: "Señora Oltra, ¿piensa usted asumir su responsabilidad política?".

Además se ha preguntado "quién se está ocupando de los problemas de los valencianos": "El 75% de las vacantes de plazas de médicos este verano no van a ser cubiertas, 15.000 niños empezarán el curso en barracones, se va a recurrir el tema de los conciertos y el chantaje lingüístico, con lo cual va a empezar el curso escolar con un verdadero caos en materia de educación".

"¿Alguien se está ocupando de esto -ha continuado- o estamos ante un gobierno a la fuga y en descomposición, más preocupado de los presuntos casos de corrupción y de las luchas internas que de resolver los problemas de los valencianos". Por todo ello, ha concluido que "tres años han sido suficientes para ver que los gobiernos del cambio eran una auténtica estafa y bluf".

CRÍTICA AL DELEGADO DEL GOBIERNO

Bonig también se ha referido a las declaraciones que el pasado viernes realizó el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, sobre la 'Operación Alquería'. Fulgencio lamentó el "daño anticipado importante" que estos días se ha hecho al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y al resto de cargos en la corporación provincial que fueron detenidos a raíz de esta operación, y aunque expresó su "profundo respeto" por las decisiones judiciales, admitió: "No llego a comprender el alcance de ciertas medidas como los registros domiciliarios".

La presidenta del PPCV ha considerado estas manifestaciones "algo inaudito": "¿El delegado va a salir a decir 'pido perdón, mis palabras eran desafortunadas'?".

"¿Alguna vez el PP, que hemos padecido este tipo de operaciones, ha cuestionado la actuación de jueces, fiscales o Policía? Nunca. ¿Había desproporción en la operación de Helga Schmidt, en la del entonces delegado del Gobierno (Serafín Castellano), en la detención de Eduardo Zaplana? No, lo ordenó un juez, no el PP. Si a alguien no le gustan las decisiones, las recurre", ha zanjado.