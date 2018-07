Bonig remite a Puig una carta para pedirle que convoque la comisión por la financiación

Publicado 21/06/2018 13:05:29 CET

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remitido una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que le solicita que convoque "a la mayor brevedad una reunión de la comisión por la financiación para exigir al Gobierno de España la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la inclusión del cambio del modelo en el orden del día".

La carta, remitida esta mañana al jefe del Consell, es consecuencia del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no cambiará el modelo de financiación autonómica en esta legislatura y en ella Bonig lamenta que "ninguna de las intervenciones de Sánchez como presidente sobre el cambio de modelo de financiación ha estado a la altura de las expectativas y de las exigencias de la Comunitat".

"Anunciar que agotará los dos años de legislatura pero que no tendrá tiempo para abordar la financiación autonómica, y a la vez afirmar que la mejorará bilateralmente con cada una de las comunidades autónomas nos parece de extrema gravedad, ya que no solo no soluciona el problema, sino que lo incrementa al introducir nuevamente elementos de subjetividad, opacidad y arbitrariedad", agrega.

Por ello, Bonig afirma: "No podemos ni debemos permitir que se vuelvan a cometer los mismos errores que alumbraron el actual modelo". Así, apela al "liderazgo que ha de tener" el jefe del Consell para que "dé un paso y convoque esta comisión".