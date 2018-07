La Generalitat organiza en el Centro de Turismo de la ciudad un curso sobre cómo delegar eficazmente

Actualizado 25/11/2007 19:23:16 CET

CASTELLÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat organiza mañana en el Centro de Turismo (CdT) de Castellón un curso sobre cómo delegar eficazmente, con el objetivo de mejorar la gestión del trabajo de los profesionales del sector turístico, informaron fuentes del Consell en un comunicado.

Según explicaron, esta acción formativa se desarrollará en una jornada de ocho horas y está dirigido a propietarios, directivos, gerentes, mandos intermedios y otros profesionales del sector turístico en activo.

La finalidad de este curso es dar a conocer a los participantes la delegación como concesión de responsabilidades "y no como mera cesión de tareas", así como aplicar diversos enfoques para una buena delegación en el trabajo.

El contenido de esta jornada formativa constará de tres bloques. El primero se centrará en la delegación como proceso, donde los asistentes podrán aprender a delegar eficazmente con algunas consignas como que delegar no es obligar, delegar no es repartir tareas, no es ceder tareas indeseables y no es hacer dejación de responsabilidades.

El segundo bloque incidirá en la delegación y gestión flexible, donde los alumnos conocerán el desarrollo, la motivación y compromiso, así como el desarrollo de la iniciativa personal.

El último bloque abordará la gestión del tiempo y se centrará en el cambio en la conducta directiva, las razones para la delegación, así como en conseguir una delegación eficaz.