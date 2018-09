Català (PP) denuncia que los menores del centro de Buñol están en "desprotección máxima" y urge a Oltra una explicación

Publicado 15/09/2018 13:34:34 CET

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Mª José Català, ha denunciado este sábado que los menores del centro de Buñol (Valencia) "están sometidos a una desprotección máxima", por lo que ha pedido a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, una "explicación inmediata" en el parlamento valenciano.

Català ha realizado esta petición a raíz de la detención de dos hombres por prostituir a diez menores de Buñol, "la mayoría de ellos residentes en el centro de acogida de menores", señala el PPCV en un comunicado.

Al respecto, ha lamentado que "cada vez que conocemos alguna noticia relacionada con los menores tutelados en la Comunitat es para mal, y ya son demasiadas a lo largo de la legislatura". Ha recordado que su grupo ya ha solicitado de forma recurrente la comparecencia de Oltra en Les Corts para hablar de menores, la última vez esta semana tras conocer varios incidentes en el centro, "como reyertas e incluso agresiones".

"La vicepresidenta siempre dice que va a venir a Les Corts, pero luego huye de las comparecencias y solo acude cuando es inevitable: a través de las interpelaciones que le presentamos en el pleno", ha denunciado la 'popular'

Sin embargo, ha advertido que "en esta ocasión ya no valen las excusas: Oltra debe venir de forma inmediata, dar la cara y presentar su dimisión a continuación". A su juicio, "no está a la altura de las políticas de infancia", por lo que "si no lo hace, (Ximo) Puig --'president' de la Generalitat-- debe destituirla".

Ha insistido además en que "los menores de Buñol están bajo una desprotección que ya les es familiar, lo que resulta doblemente preocupante" y ha subrayado que "proceden del centro de Monteolivete, en València, que precisamente Oltra cerró porque decía que los menores estaban expuestos a posibles proxenetas".

"Los traslada a Buñol y pasa lo mismo: Oltra no protege a los menores, y es más que evidente que algo falla de forma flagrante en la gestión de la Generalitat", ha reiterado Català.

MÁS ALLÁ DE UNA "CUESTIÓN POLÍTICA"

Por todo ello, ha urgido a Oltra a "dar la cara" porque "la situación de los menores excede una cuestión política: Es una situación de facilitar la vida a menores que arrastran situaciones de mucha complejidad, mantenerlos seguros y protegerlos porque son la parte de la sociedad más vulnerable".

"Obviamente, eso no se consigue estando hacinados, durmiendo en el suelo, siendo trasladados de un lado a otro y estando expuestos a peligros constantes", ha enfatizado.