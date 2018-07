CEAR-PV cree que la información a los migrantes fue muy rápida y muchos no estaban "en capacidad plena" de decidir

Publicado 19/06/2018 14:08:06 CET

El coordinador de la entidad defiende que se trata de un caso "un poco especial" porque "la llegada fue legal y a un puerto habilitado"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV) considera que la información que el Colegio de Abogados y las entidades especializadas ofrecieron a los migrantes del buque 'Aquarius' para explicarles los documentos que debían firmar fue un proceso "muy rápido", a pesar de que considera que se debería de haber hecho de forma "mucho más tranquila", puesto que muchos de los llegados no estaban en "capacidad plena" de decidir si ir a Francia o no.

Así lo ha manifestado el coordinador de CEAR-PV, Jaume Durá, este martes en la rueda de prensa de presentación del Informe Anual 2018 de la organización, 'La situación de las personas refugiadas en España y Europa', donde ha estado acompañado por algunos refugiados acogidos por esta organización a lo largo del tiempo.

"El Colegio de Abogados de València junto con las entidades especializadas estuvimos explicándoles qué era lo que iban a firmar, que ellos no lo sabían, pero se informa en grupo y muchas de las personas que llegaban por la costa no estaban en una capacidad plena para determinar si querían ir a Francia o no. Ha sido un proceso muy rápido, que entendemos que debería de haberse hecho de una forma mucho más tranquila", ha destacado Durá.

El coordinador ha explicado que la situación del 'Aquarius' es "un poco especial" porque a pesar de ser un salvamento como los que hacen los guardacostas en Andalucía, la forma del salvamento es distinta, porque ha venido de "costas muy lejanas". "España llamó a una embarcación para que pudiera venir al Puerto de València. Por tanto, la llegada fue legal y organizada, en un puerto habilitado. Es una llegada diferente", ha indicado.

Durá ha criticado que el Estado español no ofreciera a los migrantes algún tipo de protección "mucho más permanente" en el tiempo, como permisos de residencia por circunstancias excepcionales o protección subsidiaria por el hecho de haber salido de Libia, donde se "vulneran los derechos fundamentales más básicos reiteradamente".

"Tenían mecanismos para haberlo hecho, pero no lo hicieron. Han dicho que iban a aplicar la misma legislación, pero al final les han dado tres documentos: uno de estancia por 45 días; una cita de asilo, que no dice lugar ni día, porque serán reubicados en el estado español; y el ofrecimiento por si querían ir a Francia, que es una novedad", ha manifestado el coordinador de la organización.

"PRIORIDAD" EN CITA DE ASILO

El coordinador de CEAR-PV ha señalado que las personas del 'Aquarius' tendrán "prioridad" en la cita de asilo por una cuestión de "urgencia", ya que tienen un documento de 45 días para estar en España en situación regular y si superan esa fecha se encontrarán en "situación irregular".

Sin embargo, ha puntualizado que la solicitud de asilo entrará "igual" que el resto, trámite que de media tarda más de 400 días en resolverse, que puede ser más. Durá ha explicado que, en este periodo, las personas están en las "plazas de acogida de asilo" durante seis meses, donde aprenden el idioma y tienen formación para el empleo.

Asimismo, ha indicado que no saben cuánta gente accederá a la protección y será trasladada a Francia, ni tampoco qué pasará con quienes Francia diga que no son refugiados, que se quedarán en España en "situación irregular".

"Si Francia no les otorga el estatuto de refugiado va a ser muy difícil que España lo conceda. Hay una incógnita muy grande con lo que hará Francia, cómo seleccionará a las personas y cómo hará el proceso de asilo de estas 300 personas que han tenido la voluntad de ir allí", ha señalado Durá.