César Sánchez: "Bonig ha hecho un trabajo excepcional y cuenta con el apoyo de la provincia de Alicante y el mío"

Publicado 23/07/2018 16:17:43 CET

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha asegurado este lunes que la líder de los 'populares' en la Comunitat es "una persona preparada que ha hecho un trabajo excepcional en estos tres años" que lleva al frente del PPCV y que, además, cuenta con "todo el apoyo de la provincia de Alicante", el de la institución que él preside y con el suyo.

Así lo ha indicado el presidente de la corporación provincial ante los medios de comunicación, al ser preguntado por el victoria de Pablo Casado en el Congreso del PP. César Sánchez, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, son los dos cargos valencianos que forman parte de la lista del nuevo presidente del PP para el Comité Ejecutivo de la formación.

Ha destacado que Bonig es "una persona joven" que "ya supuso un cambio generacional en la Comunitat y que tiene el respaldo de las direcciones provinciales y de quienes ostentan la representación institucional". "Este es un proceso tranquilo, de incorporación, de suma y no de resta, aquí no se puede prescindir de nadie", ha comentado.

Así, el alicantino ha destacado la victoria de Casado en un congreso "democrático" que, a su juicio, "se ha celebrado con muchísima normalidad y en el ha habido debate de ideas y propuestas".

De este modo, ha defendido que supone "una apuesta por la renovación tranquila, por un cambio generacional y el impulso a proyectos e ideas" que se irán desgranando en los próximos meses, aunque ha recordado algunos de los ejes en los que se fundamentará: "apuesta por España, la familia, bajada de impuestos o el fortalecimiento del Estado del bienestar.

Preguntado por su nueva responsabilidad en el partido, ha indicado que son dos valencianos los que forman parte del Comité Ejecutivo y otros dos los que forman parte de la Junta Directiva pero ha subrayado que todos son un equipo que tiene el objetivo de "trabajar para toda España".

"Para mi es un honor ser un alicantino y un valenciano que forma parte de esa ejecutiva. Durante los próximos años voy a trabajar con Casado en ese proyecto de renovación tranquila y de cambio generacional que ya la sociedad española venían pidiendo al PP y, en particular, los afiliados, militantes y votantes", ha puntualizado.

PROYECTO DE FUTURO, ILUSIÓN Y DE ESTABILIDAD

A su juicio, el PP ha dado "un paso con muchísima valentía" y ahora hay que "cerrar filas, estar todos unidos y trabajar de manera conjunta" para "afrontar las próximas elecciones autonómicas" con la vista puesta en "tener bien engrasado el partido en 2020" para poder ofrecer "un proyecto de futuro, ilusión y de estabilidad a este país, conseguir superar los once millones de votantes y ofrecer a España un gobierno estable sin que sea necesario que aquellos que son oportunistas y que tiene otro tipo de intereses puedan condicionar el futuro del gobierno de España".

Sánchez ha destacado que lo que el nuevo PP pretende es que la sociedad española tenga "un mensaje claro y nítido del PP", de lo que quieren hacer con la sociedad española porque "si es importante alcanzar los gobiernos lo es más para qué se quieren", ha reivindicado para señalar que la apuesta de Casado es "por aquello que nos hace ser un país más fuerte, más competitivo en el mundo y del que nos sintamos mas orgullosos".

"NO VAMOS A DESCANSAR NI UN MINUTO"

El presidente de la Diputación alicantina ha enfatizado que el PP en la provincia está "fuerte y cohesionado", por lo que ha remarcado que el objetivo es estar "más unido y fuerte que nunca porque el objetivo es en 2019 tener más concejales, alcaldes, ayuntamiento y la diputación" para que los gobiernos del PP "sigan transformando y mejorando la sociedad y dando a esta provincia gobiernos estables, competitivos que se preocupen de las personas".

"No vamos a descansar ni un minuto y este verano vamos a trabajar día y noche para en septiembre estar bien engrasados. No hay tiempo que perder porque España necesita un gobierno del PP y acabar con un gobierno socialista que está en manos de aquellos que no quieren a España", ha reivindicado para incidir en que en la Comunitat seguirán trabajando para ofrecer una alternativa "real" y un modelo de sociedad de "concordia y convivencia donde no haya cuestiones encima de la mesa que dividan".