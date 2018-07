Clemente dice que la renuncia de los ediles de Villena responde a una "situación personal"

Actualizado 27/01/2010 15:03:54 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, aseguró hoy que el abandono de la disciplina del partido de cinco ediles de Villena (Alicante) --que pasan a formar parte del grupo no adscrito-- responde a una "situación personal" y no a una posible división interna en el PP alicantino. Así, afirmó que "otras lecturas" de esta situación "no se corresponden con la realidad".

Clemente, que se pronunció de esta manera en rueda de prensa tras ser preguntado por los cinco concejales del PP de Villena (Alicante) que ayer abandonaron el equipo de Gobierno en dicho Ayuntamiento, recordó que ayer la formación 'popular' emitió un comunicado en el que se desautorizaba la actuación de estos ediles, se mostraba el apoyo a la alcaldesa Celia Lledó, y se anunció un expediente de expulsión del partido de estos concejales.

A pesar de que el PP se queda en minoría en el consistorio villenense, Clemente señaló que no teme que se produzca ninguna moción de censura ya que "las noticias que me llegan es que no", apostilló.

El responsable 'popular' criticó que se hayan producido "otras lecturas" de esta situación, porque "no corresponden a la realidad", subrayó. En este sentido, preguntado por si el abandono de estos ediles es "ejemplo de la división del PP en Alicante", Clemente respondió que "no lo es" y "el que quiera ver en este tema una lectura de posibles diferencias --dentro del partido en Alicante--, en este caso se equivoca", apostilló.

"La problemática es algo más personal" y "hasta donde sé", no tiene que ver tampoco con cuestiones relacionadas con la recepción de basuras en el vertedero de esta localidad, aseveró.

Así, aseguró que la dirección del PPCV ha intentado que se produjeran contactos entre las partes enfrentadas el grupo municipal 'popular' de Villena, pero "ha sido imposible llegar a algún tipo de acuerdo y estos cinco concejales decidieron ayer, hasta donde yo sé, abandonar el grupo municipal", aunque "no sé si han dado algún paso más", respecto ala renuncia de su acta de concejal y en el partido, agregó.