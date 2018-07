Clemente (PPCV) lamenta el "esperpento" ofrecido por los socialistas en su cónclave

Actualizado 31/03/2012 16:01:25 CET

Dice que la Comunitat necesita un jefe de la oposición "importante, con ideas, dispuesto a dialogar y no sólo dispuesto a hacer oposición"

VALENCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha lamentado el "esperpento" protagonizado por el PSPV en su 12º Congreso Nacional, que se celebra este fin de semana en Alicante, y que "debilita al principal partido de la oposición o al que debería ser el principal partido de la oposición, que todavía lo es".

Así se ha pronunciado Clemente en una rueda de prensa tras asistir a la primera reunión del Comité Organizador del XIII Congreso del PPCV que tendrá lugar en Alicante el 19 y 20 de mayo, en relación al cónclave socialista, que ha tildado de "espectáculo" y "esperpento".

El dirigente ha señalado que resulta "inevitable" establecer comparaciones entre los congresos del PPCV y del PSPV y ha indicado que mientras los 'populares' están trabajando en la organización y las ponencias del cónclave en base a "los problemas que a los valencianos les preocupan", los socialistas están "en trifulcas constantes" y "hablando de sus problemas".

Así, ha subrayado que el PPCV celebrará un congreso de unidad con un solo candidato frente a la "multitud" de aspirantes del PSPV, que están protagonizando un congreso "de enfrentamiento de todos contra todos". "Esa es la diferencia entre partidos", ha apostillado.

Clemente ha indicado que el actual secretario general del PSPV, Jorge Alarte, debería haber dimitido, tal y como vienen reclamando desde el partido tras los resultados de las elecciones autonómicas, pero especialmente después de que una mayoría de los delegados socialistas rechazaran su informe de gestión y "después de no haber conseguido nada más que un representante en la Mesa del Congreso". "Sus compañeros le han dicho claramente que se debería ir", ha agregado.

"HAN ESTADO DESAPARECIDOS"

Ha lamentado, en este sentido, que "se han perdido 11 meses de tener un interlocutor válido" en la oposición, un periodo en el que los socialistas "han estado desaparecidos" y no han realizado una oposición "constructiva para salir de la crisis", sin "ninguna aportación de ideas".

El dirigente ha recordado que Alarte lleva un tiempo "amenazando" con "una posible encuesta que no ha querido hacer pública" y que, ha resaltado, los 'populares' conocen aunque no van a revelar, según la cual el PPCV seguiría gozando de una mayoría absoluta mientras el PSPV descendería "a los infiernos de la política", con "el peor resultado de su historia". "Motivos tiene para no hacerla pública", ha admitido.

En cualquier caso, ha señalado que aunque no sabe cuál será el desenlace del congreso, los 'populares' seguirán trabajando en el suyo para tratar "los problemas que a los valencianos les preocupan" mientras el PSPV "va a seguir hablando de sus problemas".

NECESIDAD DE UN INTERLOCUTOR EN EL PSPV

Preguntado por la posibilidad de que el diputado nacional y alcalde de Morella (Castellón), Ximo Puig, resultara elegido nuevo secretario general del PSPV, Clemente ha recalcado que eso es algo "que deben resolver los compromisarios socialistas" y ha insistido en que lo que necesita la política valenciana es "un interlocutor" tras "meses y años" en los que se ha "carecido de un jefe de la oposición".

"Hace falta un líder importante, con ideas, dispuesto a dialogar y no sólo dispuesto a hacer oposición", ha aseverado el 'popular'. Inquirido sobre si Puig encarna, en su opinión, esta figura, ha señalado que no le ha visto en responsabilidades de secretario general, pero ha recordado que sí ha visto en este papel a Jorge Alarte, quien "ha demostrado que no es un interlocutor".

En este sentido, ha matizado que no pone un duda su capacidad para efectuar esta labor, sino que lo que cuestiona es "su voluntad" para emprender este diálogo.