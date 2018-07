La coalición CLR-CLARO expulsa a los dos concejales que firmaron la moción de censura

Publicado 26/12/2013 14:09:12 CET

ALICANTE, 26 Dic.

La coalición CLR-CLARO ha expulsado este jueves a los concejales del CLR, Juan Ignacio López Bas y Pedro Mancebo, que firmaron la semana pasada junto al Partido Popular la moción de censura contra el actual equipo de Gobierno de Orihuela (Alicante).

La decisión definitiva, que se ha tomado en una reunión prevista de la Junta Directiva de la coalición, supone que los dos concejales deberán pasar a formar parte del grupo de los No Adscritos y quedarían, según la coalición, imposibilitados para seguir adelante con la moción de censura.

Asunción Mayoral, portavoz de la coalición y concejal No Adscrita en el consistorio oriolano, ha detallado ante los medios que se inició un expediente de expulsión y se les concedió un plazo de audiencia para que alegaran en su defensa. Pero ellos, a pesar de conocerlo, "han decidido no presentarlas". Así, el acuerdo en la Junta Directiva se ha tomado "por mayoría", aunque solamente han acudido a la reunión cinco de sus ocho miembros.

La coalición ha anunciado que ya se ha presentado por registro del Ayuntamiento la decisión adoptada para que "tenga constancia" el secretario municipal, el alcalde y la Corporación, junto a una copia del acta de la reunión de hoy, de los estatutos de la coalición y de la certificación emitida por el secretario --de la Junta Directiva--, en la que se deja constancia de que se ha procedido a su expulsión.

TRÁMITES

"Automáticamente, por expulsión de la formación a la que se presentaron a las elecciones, pasan a tener la condición de concejales No Adscritos y el pleno deberá tomar conocimiento de esta circunstancia", ha añadido Mayoral.

La concejal ha indicado, con respecto a la moción de censura presentada, que "al inicio de la sesión --del pleno que votará la moción el próximo día 3 de enero--, la mesa de edad deberá verificar si se siguen cumpliendo los requisitos. Con independencia de que mañana (viernes) se dé o no cuenta al pleno --ordinario del mes de diciembre--, lo cierto es que ya no se dan los requisitos que exige la Ley Electoral".

A juicio de Mayoral, "el informe jurídico" sobre la expulsión de los dos concejales y su inhabilitación para votar la moción de censura "sería deseable que estuviera" antes del día 3 de enero aunque, el informe, "no es preceptivo".

'UNA TONTERÍA'

La coalición ha considerado que los dos concejales expulsados "continúan" la argumentación de "intentar restar credibilidad" a una decisión que "cuenta con todas las garantías jurídicas" por el órgano "competente", que es "la formación por la que comparecieron a las elecciones".

"Se han respetado sus derechos de audiencia y defensa y ellos, voluntariamente, no han querido realizar alegaciones. Lo que ha dicho López Bas sobre que es de aplicación un reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Orihuela por el que existe un procedimiento para expulsar a los concejales de las formaciones es una tontería", ha dicho Asunción Mayoral.

"Es una soberana tontería. Como lo es que diga a estas alturas de la película que se necesita un acuerdo del pleno para la expulsión de concejales de su formación política", ha continuado.

NO ADSCRITOS

Mayoral ha recordado que, según la Ley Electoral, "adquieren la condición de concejales No adscritos los que fueran expulsados de la formación con la que comparecieron a las elecciones. Y lo hicieron por CLARO- CLR y han sido expulsados de la misma esta mañana".

La concejal No Adscrita ha apuntado que "creo que ha quedado acreditado" que no cabe que el pleno vote la expulsión de un concejal de su formación como señalan "informes jurídicos que dicen que opera automáticamente tras la expulsión y que puede tomar conocimiento el pleno, pero que no puede examinar la legalidad de la expulsión".

Bob Houliston, el otro concejal No Adscrito y miembro de CLR-CLARO, se ha limitado a apoyar la decisión tomada "por unanimidad" y ha anunciado que mantendrá su opinión "durante el pleno de investidura" y de votación de la moción de censura".