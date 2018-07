El Comité de Empresa del Hospital General Universitario de Valencia decide encerrarse 48 horas en el centro

Actualizado 10/12/2012 15:57:42 CET

VALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia ha decidido "encerrarse en principio durante 48 horas" en el centro como "respuesta a las políticas privatizadoras"de los gobiernos central y autonómico, según ha informado CSIF en un comunicado.

En este sentido, el sindicato ha advertido de que el modelo privatizador "que hace suyo el Hospital General para el futuro, un modelo de gestión público/privada que abre las puertas a la privatización de la salud de los ciudadanos".

Con este cambio, "se inicia el camino para que en hospitales públicos se potencie la medicina privada" y "pasaremos de tener una sanidad pública ejemplar a unos servicios sanitarios cuya excelencia dependerá de los recursos económicos del usuario", ha agregado.

De este modo, la organización sindical ha mostrado su "profunda convicción" de que "privatizar a trozos" la sanidad pública "no resuelve el problema de la falta de liquidez" de la administración y que, "en todo caso ganan" las compañías privadas que lo llevan a cabo y pierde la ciudadanía".

Así, denuncia que la solución que pretende el Gobierno valenciano de "fomentar peores condiciones de trabajo para los profesionales de la sanidad, desmantelar uno de los derechos fundamentales como es una Sanidad de calidad para todos y abrir una fuente de negocio para los especuladores de la sanidad, nos arrastra a una peor asistencia sanitaria, a un aumento de la desigualdad social, a la desmotivación profesional y con casi toda seguridad, a un mayor coste económico a medio y largo plazo; al final pagaremos más por menos".

CSIF ha explicado que el Consorcio hospitalario quiere "aglutinar en un unico gestor privado lo ya privatizado y "extender su influencia" a otras áreas" como quirófanos, compras, farmacia, esterilización, entre otras.

En su opinión, las políticas de externalización de servicios que prestaban los trabajadores públicos "han mermado su calidad al ser competencia de las empresas privadas y han aumentado los costes". Asimismo, ha apuntado que estas extrernalizaciones se dan en instalaciones "pagadas por todos los ciudadanos o donadas por personas altruistas serán utilizadas para enriquecer a quienes de la sanidad hacen un negocio económico".

Asimismo, la externalización de servicios y la gestión público/privada, con la reforma laboral "pone en riesgo puestos de trabajo del Consorcio y fomenta para las profesiones sanitarias un deterioro de su reconocimiento social y económico", ha alertado.

"ORGULLOSOS DE LA PROFESIÓN"

"Estamos orgullosos de la profesión sanitaria que ejercemos, no podemos comulgar con recortes en material, en farmacia, en tecnología, en recursos humanos, en investigación, no creemos en el cuento de los que aspiran a ganar dinero con la salud de las personas, dicen que mantendrán los niveles de calidad e incluso mejoraran y ganaran dinero, pero no nos dicen que si los números no les salen tendremos que pagar más, como en el caso del Hospital de Alzira, que le pasó lo mismo que a la lechera, se le rompió el cántaro y lo hemos pagado los valencianos con 69 millones de euros", ha agregado.