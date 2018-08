Compromís pregunta en el Senado por los efectos del "impuesto a la banca" sobre los usuarios y consumidores

Publicado 11/08/2018 15:03:34 CET

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha preguntado por escrito en el Senado cuándo se empezará a tramitar la propuesta de creación de un impuesto a la banca, así como por las estrategias que el Gobierno de Sánchez tomará para que el pago del impuesto a la banca no recaiga sobre los consumidores y usuarios, sino que sea "el sector quien asuma el pago de manera íntegra".

El senador de la coalición, Carles Mulet ha defendido que "los consumidores no pueden ser rehenes de los bancos". El senador ha añadido que "crear una figura impositiva como la que propone Sánchez debe hacerse con extremo cuidado" si no se quiere que "quienes terminen pagando las liquidaciones fiscales sean los clientes de los bancos, porque de no hacerse así, será la ciudadanía quien cargue con éste".

Según han explicado desde Compromís, la propuesta ha tenido tantos detractores como defensores pero en estados de nuestro entorno, como Gran Bretaña o Hungría, esta idea ya es una realidad. "Los compromisos que Pedro Sánchez adquirió con quienes apoyaron su moción le obligan a buscar ingresos sin que ello comprometa sus promesas", ha añadido Mulet.

El sujeto pasivo de este impuesto sería, en teoría, la banca, pero "lo cierto es que resultará difícil controlar que ese pago se haga sin que los consumidores se vean afectados" han explicado desde la coalición.

El impuesto a la banca quiere centrarse como pieza fundamental en la reestructuración fiscal que está elaborando el Ministerio de Hacienda. Desde que empezase la crisis, el sector bancario es el que más ha recortado su aportación al PIB y sigue siendo un potente destructor de empleo a pesar de que su masa salarial se mantiene cerca de los niveles anteriores a la crisis. "Los datos son claros. No es cuestión de problemas económicos, sino de la manera que tienen de repartir sus beneficios, que ya sabemos cómo son" ha añadido Mulet.

Por su parte, y dentro de sus competencias, el Ayuntamiento de València aprobó recientemente la creación de una tasa que grava los cajeros que se encuentran en la calle y que supondrá una recaudación de 150.000 euros al año.

"Medidas como las del Ayuntamiento de València deben servir como referentes para el cambio del sistema financiero. Todos los contribuyentes, sin excepciones, deben realizar el mismo esfuerzo. No se puede rescatar bancos sin exigirles un mínimo" ha puntualizado el senador de Compromís.