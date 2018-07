Los concejales expulsados dicen que la dirección de CLR-CLARO se ha "inventado" procedimientos a "medida"

Publicado 26/12/2013 15:14:55 CET

Los concejales oriolanos expulsados este jueves de la coalición CLR-CLARO han acusado a la dirección de la formación de "inventarse procedimientos a medida" para justificar la medida adoptada por la Junta Directiva del partido.

La Junta Directiva de la coalición ha explicado que la decisión de expulsión ha sido tomada después de que los dos concejales firmaran una moción de censura junto a los 12 ediles del PP para sacar de la Alcaldía de Orihuela de Los Verdes y PSPV, que gobiernan en minoría.

El concejal Pedro Mancebo, expulsado junto a Juan Ignacio López Bas, ha dicho a los medios que el secretario de la formación, Bob Houliston, y la portavoz, Asunción Mayoral, "no pueden inventarse un procedimiento a medida" y les ha pedido que expliquen "por qué acomodan reuniones a su interés personal y según les viene en gana".

CONCEJALES NO ADSCRITOS

"El señor Houliston y la señora Mayoral hace mucho que perdieron la noción de la realidad para saber en qué situación, sobre la adscripción o no a grupos, se encuentra cada concejal de esta corporación", ha señalado Mancebo sobre su paso al grupo de No Adscritos.

"El secretario municipal --a través de un informe--, dice que tanto López Bas como yo somos los representantes de CLR-CLARO y los estatutos de la coalición dicen lo que dicen y no otra cosa; el señor Houliston puede decir lo que quiera. Lleva diciendo muchas tonterías desde hace mucho tiempo. Desde que entró al gobierno de socialistas y verdes. Un mes antes de entrar en CLR", ha agregado.

A juicio de Mancebo, "la credibilidad de Houliston y Mayoral, después de tantos vaivenes, no nos puede dar síntomas de certeza. El secretario será el que valore si Juan Ignacio López Bas y Pedro Mancebo son o no adscritos. Que no lo son".

MEDIDAS

El concejal expulsado ha asegurado que "duda" de que Bob Houliston "se aventure" a tomar una decisión "contraria a derecho", en el pleno de votación de la moción de censura, "sabiendo que es contraria a la ley y a los estatutos" porque "tendría implicaciones jurídicas muy graves".

"Houliston puede tener todo el odio del mundo a Pedro Mancebo y al CLR, puede abrazar al alcalde verde a quien tanto ha criticado. Puede hacer lo que quiera. Pero es una persona adulta que sabe las consecuencias en derecho que tienen aquellos que toman decisiones en política que no se ajustan a la legalidad", ha advertido.

Pedro Mancebo ha recomendado a Houliston que "disfrute de la familia, de su condición de concejal, de hacer cosas por Orihuela Costa; pero no de hacer las payasadas que está haciendo a su edad" y le ha pedido que valore "las promesas y el precio que ha ofrecido el señor Monserrate Guillen --alcalde de Orihuela--, a cambio de esa decisión contraria a la ley, porque no soy yo quien va a recordarles las veces que les ha engañado".

Según Mancebo, el secretario municipal "ya explicó, en la anterior moción de censura, el procedimiento a seguir. No tenemos nada que añadir".