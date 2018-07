Contelles (PP) dice que los empleados de Divalterra "no son culpables de la presunta corrupción de PSPV y Compromís"

Publicado 09/07/2018 15:45:35 CET

VALENCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha asegurado este lunes, respecto al anuncio de cierre de la empresa pública Divalterra, que sus trabajadores "no son los culpables de la presunta corrupción del PSPV y Compromís". En este sentido, ha indicado que la desaparición de esta entidad, dependiente de la corporación provincial, "no eximirá de responsabilidades al equipo de gobierno que dirigía Jorge Rodríguez".

Contelles se ha referido de este modo, en un comunicado, al anuncio realizado esta jornada por la presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, respecto a la decisión del equipo de gobierno de esta institución --conformado por PSPV, Compromís, EU y València en Comú-- de llevar a cabo un "cierre ordenado" de Divalterra.

Esta medida se ha dado a conocer a partir de la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección de la mercantil y en la que fue detenido y puesto en libertad con cargos el expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.

"PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida están jugando con el futuro de 700 familias con el único objetivo de tapar las actuaciones presuntamente delictivas de miembros del gobierno provincial y las vergüenzas de Ximo Puig y Mónica Oltra", ha criticado la portavoz del PP.

Asimismo, Mari Carmen Contelles ha mostrado sus "dudas" respecto al anuncio realizado por Amigó y ha comentado, en este sentido, que "el equipo de gobierno de la Diputación no es competente para adoptar una medida de estas características". "Una decisión así solo puede tomarla la Asamblea de Divalterra", ha subrayado la representante 'popular'.

Contelles ha preguntado si el anuncio del cierre de Divalterra "se enmarca en la estrategia judicial que pretenden seguir los miembros del Consejo" de Administración de la empresa "que avalaron los contratos de alta dirección para eludir sus responsabilidades".

"FALTA DE RESPETO"

Por otro lado, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia ha censurado las formas con las que el equipo de gobierno de esta corporación ha avanzado la decisión de iniciar el "cierre ordenado" de Divalterra "sin notificarla previamente al Comité de Empresa ni al conjunto de formaciones políticas de la corporación".

Así, Maria José Contelles ha avanzado que se reunirá con los representantes de los trabajadores de Divalterra para estudiar la situación y analizar posibles medidas. "Es una falta de lealtad absoluta hacia la institución pero fundamentalmente, una falta de respeto total hacia los trabajadores", ha aseverado en este sentido.

Contelles ha considerado que se está actuando "a espaldas" de los empleados "por un mero interés partidista, sin pensar en qué situación los dejan, cuál es su futuro y quién va a asumir las funciones que realizan". "Parece que trata de borrar todo rastro de sus actuaciones a costa de lo que sea, sin importar el coste social y la labor medioambiental que realizan los brigadistas", ha agregado.

La portavoz del PP ha reiterado que los trabajadores de Divalterra "no son los culpables" y ha destacado que "no merecen enterarse por la prensa de una decisión tan trascendental". "En la empresa no han fallado ni los trabajadores ni los controles, han fallado los responsables políticos de PSPV y Compromís que ignoraron hasta doce informes que ponían en cuestión los contratos de alta dirección que regalaron a cargos de sus partidos", ha subrayado.

Igualmente, ha estimado "una temeridad absoluta" que se plantee en este momento el cierre de Divalterra y que de este modo se siembre "la incertidumbre entre sus empleados". "Estamos en el periodo de máxima actividad de las brigadas en la temporada estival y con la campaña de extinción de incendios en máxima alerta por altas temperaturas", ha resaltado a este respecto.

"APLICAR LA CIRUGÍA"

Mari Carmen Contelles ha afirmado que "en lugar de aplicar la cirugía para extirpar a los corruptos", PSPV y Compromís "han emprendido una huida hacia adelante" que les lleva a anunciar "el cierre de una empresa sin ofrecer una solución a los trabajadores mientras los investigados en la causa siguen cobrando del dinero de todos los valencianos".

La portavoz del PP ha opinado que "las prisas" con las que está actuando el equipo de gobierno "sólo demuestran su nerviosismo y la improvisación con la que gestionan la Diputación". "No tienen una hoja de ruta más allá de la ir colocando amiguetes y cuando les pillan creen que echando tierra encima van a esconder sus problemas", ha comentado.