Un coro de enfermos de Alzhéimer muestra el poder de la música cantando un himno de U2

El coro 'Les Veus de la Memòria', perteneciente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV), ha grabado un videoclip de la canción 'I still haven't found what I'm looking for' de U2, junto con el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane, que han elegido porque en las primeras fases de la enfermedad el enfermo se siente identificado con la canción, y pretenden mostrar "la cara más amable" del Alzhéimer.

Así lo ha manifestado este jueves, en declaraciones a Europa Press, la directora de 'Les Veus de la Memòria' y trabajadora de AVAF, Soledad Corachán, antes de la presentación del videoclip en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València.

La formación decidió grabar la canción de U2 porque el grupo irlandés ofrece un concierto en España este viernes, Día Mundial del Alzhéimer, y eligieron 'I still haven't found what I'm looking for' porque el enfermo, en las primeras fases de la enfermedad, siente lo que narra la canción.

"En las primeras fases el enfermo todavía no encuentra lo que busca, siente desorientación, pérdida de no saber por dónde va", ha relatado Corachán, para destacar que los enfermos se pueden sentir identificados con la letra. De esta forma, el videoclip servirá para ofrecer una "cara más amable" de la enfermedad y mostrar que quienes la padecen son "capaces de realizar muchísimas cosas".

Bajo este prisma, la titular del coro ha pedido a la ciudadanía que les ayude a compartir el vídeo para ofrecer "dentro de lo malo de la enfermedad, positividad y esperanza para los familiares, cuidadores y enfermos". "Que se animen y sepan que pueden seguir haciendo cosas, y cosas tan bonitas como estas", ha manifestado.

VINCULAR LA LETRA A UNA EMOCIÓN

En cuanto al proceso de aprendizaje de la canción, ha desgranado que lo "primordial" es repetir la letra, pero lo más importante es "vincularla a una emoción". "La música son emociones, así para ellos es muy fácil. En seguida se les queda la música y empiezan a aprender la letra", ha relatado.

"Aunque la palabra aprender puede resultar disonante con la enfermedad, porque están olvidando y pierden capacidad de aprender cosas, pero junto con la música pueden crear nuevas emociones y consiguen aprender nuevas letras, incluso en idiomas como el inglés", ha destacado Corachán.

La grabación del videoclip fue "algo increíble" y una experiencia "muy divertida y bonita" para los integrantes de 'Les Veus de la Memòria', ya que lo grabaron en diferentes lugares emblemáticos de València, como la iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la plaza del Ayuntamiento, y contaron con la colaboración desinteresada de Bus Turístic de València, que realizó un tour por estos lugares.

DÍA DEL ALZHÉIMER

El Día Mundial del Alzhéimer la AFAV contará con mesas informativas para acercar la enfermedad a la sociedad valenciana, hasta donde la ciudadanía podrá acercarse este viernes, de 8 a 14 horas, para colaborar, informarse o mostrar su apoyo a la asociación y a los enfermos y sus familias. Además, contarán con una mesa en Moncada (Valencia), donde la ONG cuenta con una Unidad de Día.

Este acto se incluye en la campaña de concienciación 'Un pósit por el alzhéimer 2018', que tiene el objetivo de transmitir a la sociedad que aunque estos enfermos olviden el pasado, viven el presente y es mucho lo que se puede hacer por ellos.

El miércoles 26 de septiembre, a partir de las 10 horas, se celebrará la jornada 'El juego como elemento terapéutico en los pacientes con alzhéimer y otras demencias', que reúne a expertos en psicología y neurología y donde se presentará el proyecto Ad Gaming.

Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de una plataforma gratuita dirigida a profesionales y cuidadores de personas con alzhéimer, que contiene unas guías didácticas sobre 25 juegos terapéuticos sobre este tipo de enfermos.

CONCIERTO BENÉFICO

La campaña culmina el próximo sábado 29 de septiembre con el concierto benéfico 'Les Veus de la Memòria', que tendrá lugar en el Palau de la Música, en una actuación junto con la Orquesta Filarmónica 'Martín i Soler', que interpretará la 'Sinfonía 3: Epidemia Silenciosa', compuesta por Andrés Valero.

Este será el quinto concierto de la gira 2018 del coro y demuestra los beneficios que aporta la música a las personas con Alzhéimer. En la parte central del concierto, la AFAV entregará los Premios Solidarios Alzhéimer 2018 en sus modalidades de persona y entidad.