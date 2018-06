Cospedal presenta en Alicante su hoja de ruta "clarísima" para "reforzar" el partido: "No hay victoria sin valores"

Publicado 24/06/2018 14:34:31 CET

ALICANTE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha visitado este domingo Alicante, donde ha presentado su hoja de ruta "clarísima" para "reforzar y atraer" al PP a los que "algún día" les "abandonaron", por lo que busca "volver a ser el referente del centro derecha español y tener un partido ganador": "No hay victoria sin valores", ha manifestado.

Cospedal ha visitado la ciudad durante el día grande de les Fogueres, y ha estado acompañada por el presidente de la Diputación, César Sánchez, y por el alcalde, Luis Barcala. En una intervención ante los medios de comunicación, la candidata ha asegurado que el PP está "bien preparado" y se ha mostrado "convencida" de que son "capaces de ganar estas elecciones" -tanto las locales y autonómicas, como las generales y europeas-.

Así, Cospedal ha indicado que afronta el congreso con "moral de victoria", y ha considerado que tras su celebración los 'populares' han de salir "más reforzados, más fuertes y más unidos" porque tienen el "reto" de ganar las elecciones. En la misma línea, ha considerado que es un proceso "importante para el PP, pero más importante para España".

La candidata ha manifestado que España "está en un momento crucial" con "retos por delante que hay que asumir", y ha criticado que ahora hay "un gobierno que está constituido gracias a los independentistas catalanes y con apoyo incluso de Bildu".

Respecto a una propuesta que ha realizado el ex ministro de Asuntos Exteriores y también candidato, José Manuel García-Margallo, de realizar un debate entre los aspirantes a la presidencia, Cospedal se ha mostrado "dispuesta" a todo lo que "diga el comité organizador".

"Yo me someto a lo que digan las reglas de los estatutos que aprobamos entre todos en el partido y ello dice que es comité organizador el que dice lo que tenemos que hacer: a mí lo que me diga el comité organizador, sin saltarme ninguna regla, porque hay gente que se está saltando las reglas, es lo que yo voy a hacer, y por tanto estoy dispuesta a lo que me digan", ha afirmado.

"LUCHAR POR LA UNIDAD DEL PAÍS"

Para Cospedal, es necesario "luchar por la unidad del país, por la singularidad de las comunidades autónomas" y ha instado a "defender las lenguas de todos". Por ello, ha señalado que "no es de recibo que haya independentistas que quieran apropiarse de Castellón, Valencia y Alicante, de una idiosincrasia y una peculiaridad tan importante como la alicantina".

Así, ha defendido que "hay que respetar y defender las dos lenguas" pero "no estamos hablando de un tema de expansión, como los independentistas catalanes" ya que "esta tierra tiene su propia historia y aporta a la historia de España".

"MENSAJE DE CONFIANZA Y OPTIMISMO"

Desde Alicante, Cospedal ha trasladado a los militantes del PP un "mensaje de confianza, esperanza y optimismo" y ha recalcado la importancia de que los afiliados se sientan "orgullosos de ser del PP". Así, ha defendido que ha luchado "como la que más contra la corrupción" y lo ha hecho "poniendo la cara" para "defender a los militantes" algo que ha admitido que a veces le ha "perjudicado".

"Como militante del PP que se presenta a la presidencia quiero acordarme de algo que para nosotros es muy importante, de nuestras organizaciones que están más a pie de tierra. Yo he convivido con ellos y sé muy bien qué significa ser militante, miembro de junta local, de dirección provincial, alcalde y concejal hasta del municipio más pequeño", ha manifestado Cospedal.