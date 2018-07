Cs Orihuela asegura que no entregará la Alcaldía al PSPV y plantea un gobierno de "unidad" bajo su liderazgo

Publicado 10/07/2018 20:11:38 CET

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y primer teniente de alcalde, Juan Ignacio López-Bas, ha asegurado que su grupo "no entregará la Alcaldía al PSOE", pero ha invitado a los socialistas a entrar en un gobierno de "unidad" bajo su liderazgo hasta las elecciones de 2019, manteniendo presupuestos e inversiones.

Así lo ha planteado después de que el portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, haya anunciado este martes que la formación firmará, junto al PSPV oriolano, la moción de censura contra el alcalde 'popular', Emilio Bascuñana, tras conocerse que la Conselleria de Sanidad no tiene constancia de que el primer edil ejerciera funciones en la dirección territorial en Alicante durante los años que estuvo destinado. De momento, la moción cuenta con 10 de los 25 votos del pleno.

En un comunicado, el portavoz de la formación naranja ha valorado positivamente el documento 'Compromisos de gobierno para Orihuela' para recabar apoyos a la moción de censura contra Bascuñana y ha subrayado que "podría ser asumido por Ciudadanos si realmente el PSOE oriolano está dispuesto a negociar la conformación de un gobierno alternativo al actual de Orihuela y no a un mero cambio de sillas".

López-Bas ha transmitido así a los socialistas que las condiciones de Cs para presentar una moción de censura "pasarían inexorablemente porque la Alcaldía la ostentara Ciudadanos", ante su "condición de partido de centro, más próximo a la sensibilidad política de la mayor parte de los vecinos y al hecho de haber estado asumiendo los últimos años responsabilidades de gobierno y ser partícipes activos de la elaboración de los presupuestos para 2018".

Tanto la aprobación de las cuentas como el mantenimiento de las inversiones pactadas es otra de las condiciones que el grupo de Ciudadanos considera "innegociables de cara a alcanzar algún acuerdo con los socialistas".

La propuesta de Cs contempla además "la conformación de un gobierno de unidad en el que estén presentes las fuerzas del arco plenario municipal (Cs, PSOE, Cambiemos y PP) si así lo desean".

EL PSOE "NO SE HA HECHO MERECEDOR"

En cualquier caso, el portavoz de Cs ha defendido que "el PSOE no puede plantear dirigir un gobierno que no ganó en las urnas y al que no se ha hecho merecedor, en tanto que se ha opuesto sistemáticamente al modelo de acción de gobierno que ahora se compromete a ejecutar asumiendo las inversiones aprobadas a lo largo de la presente legislatura".

Para López-Bas, se trata de "una copia absoluta en la pretensión de la portavoz socialista Carolina Gracia de hacer en Orihuela lo que Pedro Sánchez ha hecho a nivel nacional: alcanzar el poder a costa de cualquier cosa".

Por tanto, como "Cs no puede hacer dejación de la responsabilidad que ha contraído con sus vecinos a lo largo de los dos últimos año, trabajando en el gobierno cuando lo único que se cuestiona es la presencia de Bascuñana al frente del mismo", el portavoz ha insistido en que "la mejor solución es aunar esfuerzos cuando los objetivos son comunes a tan solo diez meses de las elecciones". "Nuestra oferta es seria, firme y en términos de colaboración, no de exclusión", ha remachado.