La Cullera más idílica, imagen de un fondo de pantalla de Windows

Publicado 14/09/2018 18:45:17 CET

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Windows ha elegido una imagen "idílica" de la playa de Los Olivos de Cullera (Valencia) para uno de sus fondos de pantalla. En la instantánea se puede ver el arenal desértico en una puesta de sol con una de las características torres de vigilancia de madera en primer plano.

La foto se acompaña de un texto que reza 'El sol baña toda esta costa la mayor parte del tiempo. De hecho, sabemos a ciencia cierta que... ¿Es otra maravillosa playa del sur de California? La verdad es... Cullera, España'.

El usuario del ordenador tiene la opción de darle 'me gusta' o 'no me gusta' al 'wallpaper' del líder mundial en sistemas operativos informáticos.

Desde el Ayuntamiento de Cullera celebran la elección de la localidad como uno de los paisajes que Windows utiliza para ilustrar los fondos de pantalla de sus usuarios. "Supone una promoción de marca increíble y la constatación de lo que ya sabemos: la ciudad es un destino con una belleza paisajística impresionante", señala el alcalde, Jordi Mayor, en un comunicado.

"Cuando vimos Cullera en los fondos de pantalla de los ordenadores nos quedamos gratamente sorprendidos porque sabemos que contamos con unas playas impresionantes, pero esto supone que ahora mucha más gente pueda apreciar directamente en sus ordenadores la belleza paisajística de nuestros arenales", apunta el primer edil.

Jordi Mayor subraya que la bahía de Cullera es de "una belleza impresionante y, combinada con su skyline, a muchos les recuerda a California o Miami". En ese sentido, añade que la ciudad no ha pasado desapercibida para el sector audiovisual, ya que ha sido escenario de muchos rodajes publicitarios o de sesiones de fotos para grandes marcas multinacionales como Peugeot, Toyota o Ikea y otras que se conocerán en breve.

FILM OFFICE

La máxima autoridad local ha avanzado que la ciudad presentará próximamente su Film Office, una oficina encargada de la gestión de producciones audiovisuales en un municipio que tiene un gran potencial para atraer a uno de los sectores que en estos momentos, en el ámbito autonómico, renace con fuerza.

La elección de Cullera como una de las imágenes de Windows "representa un valor añadido más para la marca Visit Cullera y, en definitiva, para el sector turístico de la localidad".